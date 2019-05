Schlafen bei den Bienen, Wohnen in Honigwaben-Apartments, Atemtherapie im Bienenhaus: Mit Apitourismus hat Slowenien ein innovatives Nischenangebot gestartet.

Neuester Schrei ist das Schlafen in der Honigwabe, wie es im Honigdorf in Mozirje im Savinja-Tal möglich ist © JOST GANTAR

Wo sieht man, wie der Teufel die Zunge einer Frau am Schleifstein schärft? Und wo die „Weibermühle“, mit der der Teufel eine alte Frau in eine junge verwandelt? Auf den bunten Bienenstock-Stirnbrettern, die seit Jahrhunderten die Bienenhäuser in Slowenien zieren und neben dem Zweck, die Stöcke zu kennzeichnen, auch eine apotropäische Aufgabe hatten: Sie sollten böse Geister abwehren.