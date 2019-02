In Slowenien liegt das größte periodische Gewässer der Welt. Der manchmal völlig verschwundene Zirknitzer See beschäftigt seit Jahrhunderten Forscher aus aller Welt.

So sieht der See aus, wenn er fast verschwunden ist © Helmuth Weichselbraun

Wirklich winterliche Temperaturen sorgten vor wenigen Wochen auch in Kärnten für den glatten Wahnsinn auf der grünen Wiese: Grundstücke, auf denen Wasser stand, wurden plötzlich zu Eisflächen und von begeisterten Kindern zum ungefährlichen, weil absolut einbruchssicheren Eislaufen genutzt. Warum in die Ferne schweifen, wenn der „See“ plötzlich so nahe liegt?

