Die wunderbare Aussicht auf die Bucht vor Rabac © FOTOLIA

Mein mittlerweile 77-jähriger Vater behauptet ja, zu Hause sei es am schönsten. Womit er Kärnten und den Faaker See meint. In diesem Punkt muss ich ein kleines Veto einlegen, denn ein bisschen Meer ab und zu, das muss einfach sein. In meinem Fall führt die Reise nach Istrien, genauer gesagt nach Rabac, ein ehemaliges Fischerdorf an der Ostküste.