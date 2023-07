In Slowenien steigen am 18. Juli wieder die regulierten Spritpreise, die an den Tankstellen abseits der Autobahnen gelten. Ein Liter Normalbenzin verteuert sich um 1,2 Cent auf 1,456 Euro pro Liter. Der Dieselpreis steigt um 2,3 Cent auf 1,504 Euro pro Liter. Die neuen Preise, die alle zwei Wochen von der Regierung bestimmt werden, bleiben bis 31. Juli gültig, teilte das slowenische Energieministerium mit.

Wer in die Sommerferien startet, sollte sich prinzipiell gut überlegen, ob er besser noch im Inland volltanken sollte oder jenseits der Grenze. Der ADAC verweist auf die Daten der EU-Kommission und hält grundsätzlich fest: Benzin ist in den Niederlanden am teuersten und in Polen am billigsten. Beim Diesel ist die Schweiz am teuersten, Tschechien am billigsten. Je nach Reiseland können die Preisunterschiede bis zu 52 Cent pro Liter betragen.