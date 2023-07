Österreich gehört im europäischen Vergleich zu den Ländern, die die höchste Anzahl an Geldautomaten in Relation zur Bevölkerung aufweisen. Und hierzulande zahlt man noch immer am liebsten mit Bargeld, das im Inland normalerweise auch bei Fremdbanken kostenlos vom Geldautomaten abgehoben werden kann. Im Ausland hört es sich auf mit dieser Selbstverständlichkeit, was Konsumentinnen und Konsumenten immer wieder in die Spesenfalle tappen lässt.