Mit seinen malerischen Ständen und idyllischen Buchten zieht Dubrovnik jedes Jahr bis zu 1,4 Millionen Touristen an. Nicht zuletzt die Serie "Game of Thrones" verschaffte der kroatischen Küstenstadt globale Berühmtheit. Die Beliebtheit Dubrovniks birgt für die Stadt aber auch einige Probleme. In der mit kopfsteingepflasterten Altstadt ist der Lärmpegel, verursacht von Touristen mit Rollkoffern, zuletzt signifikant gestiegen. Nun reagiert die Stadtverwaltung.