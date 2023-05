Ende Mai steht das Pfingstwochenende ins Haus. Es ist traditionellerweise für viele der Zeitpunkt für den ersten (Kurz-)Urlaub am Meer. Doch 2023 urlaubt jede bzw. jeder Zweite in Österreich. Und bei der inländischen Destinationswahl hat die Steiermark die Nase vorne: am beliebtesten bei den Inlandsurlaubern zu Pfingsten: die Steiermark mit 21 Prozent, Kärnten mit 18 Prozent und Oberösterreich mit 13 Prozent. Das ergab eine Umfrage von mindtake im Auftrag der Österreichische Hoteliervereinigung. Befragt wurden 1000 Österreicherinnen und Österreicher.