Die österreichische Reisebranche kann nur bestätigen, was sich in der Urlaubsumfrage des ÖAMTC zeigt: Die Reiselust der Österreicherinnen und Österreicher ist ungebrochen. „Die Buchungslage ist sehr gut“, sagt etwa Andrea Springer von Springer Reisen. In den vergangenen Wochen sei man umsatzmäßig auf dem Niveau von 2019 gelegen, „teilweise auch darüber“. Freilich habe es einen markanten Preissprung gegenüber dem Vorjahr gegeben.