Die Versicherungsexpertinnen und -experten des VKI haben für die April-Ausgabe der Zeitschrift Konsument jene neun Versicherungsunternehmen durchforstet und bewertet, die Jahresreiseversicherungen in Österreich anbieten. Die Versicherungen gelten ein ganzes Jahr. Konkret angeboten werden sie von: Allianz, Allianz Travel, AXA, Europäische Reiseversicherung, Grawe, Hanse Merkur, LTA, Nexible (Ergo) und Wiener Städtische. Getestet wurden zwei Modelle. Im ersten Fall ging es um eine Einzelperson (30 Jahre), die Stornoleistungen sollten jedenfalls bis zur Summe von 2500 Euro versichert sein. Das zweite Beispiel war eine Familie (2 Erwachsene, Alter 45 Jahre, 2 Kinder, Alter 13 und 8 Jahre), die Stornoleistungen sollten jedenfalls bis zum Reisepreis von 5000 Euro versichert sein.

Und der Sieger ist...

Die zwei Testszenarien haben einen Außenseiter-Sieger zutage gefördert: Nexible. "Sowohl bei der Einzel-Jahresreiseversicherung der 30-jährigen Person als auch beim Familienpaket findet sich das Ergo-Tochterunternehmen ganz oben auf dem Treppchen", sagen die Konsumentenschützer. Zum ­einen überzeugt der reine Online-Versicherer mit günstigen Prämien. Aber auch bei den wichtigsten Leistungen offenbarte Nexible keine groben Schwächen. Einzig die private Haftpflicht ist nicht inkludiert. Aus unserer Sicht aber kein Beinbruch, denn die private Haftpflichtversicherung ist das absolut wichtigste Versicherungsprodukt, das ohnehin jede und jeder unabhängig von ­einer Reise abgeschlossen haben sollte. Für jemanden, der gerne außerhalb Europas verreist, inklusive weltweiter Deckung. Hier geht es zur kostenpflichtigen Test-Tabelle.

Prämien-Bandbreite

Bei der Einzelperson reicht die Jahresprämie von 149 Euro bei Nexible bis zu 349 Euro beim „Top Jahresreiseschutz Plus“ der Allianz. Das Familienpaket kostet bei Nexible 211 Euro pro Jahr, beim teuersten Anbieter, der Europäischen Reiseversicherung, doppelt so viel, konkret 420 Euro. Die Prämienbandbreite ist also sehr groß, ein Preisvergleich lohnt sich allemal. "Wer Selbstbehalte toleriert, kann zusätzlich bei der Prämie sparen. Praktisch: Bei fast allen Anbietern gibt es die Möglichkeit, sich die Prämie online ausrechnen zu lassen", erklären die Tester. Der Preis sollte aber nicht das alleinige Entscheidungskriterium sein, wie der VKI betont. "Die wichtigsten versicherungsrelevanten Punkte bei der Jahresreiseversicherung sind Storno und medizinische Leistungen im Ausland. Sie wurden in unseren Testmodellen entsprechend höher gewichtet als etwa Such- und Bergungskosten oder Reisegepäckversicherung."

Ab zwei Reisen pro Jahr

"Eine Jahresreiseversicherung ist insbesondere für Personen, die häufiger verreisen, eine gute und auch günstigere Alternative zu Einzelreiseversicherungen", sagen die Konsumentenschützer. Schon ab zwei Reisen pro Jahr zahle sie sich aus. "Mit einer Jahresreisever­sicherung können Zeit und vor allem Nerven gespart werden, weil nicht vor jeder Reise überlegt werden muss, ob sie auch versichert werden soll. Der ­einmal gewählte individuelle Schutz ist das gesamte Jahr gültig – auch für spontane Reisen." Wochenendtrips oder mehrtägige Städtereisen werden oft nicht extra versichert, mit einer Jahresreiseversicherung sind aber auch die abgedeckt.

Somit können alle Ver­sicherungsangebote, die rund um die Buchung einer (Spontan-)Reise auftauchen, getrost abgelehnt werden. Auch im möglichen Schadensfall schafft der eine konkrete Ansprechpartner deutlich mehr Klarheit. Ein Tipp der Experten: Den Schaden unverzüglich melden und die Vorgangsweise abstimmen! "Sonst kann es zu ­einer sogenannten Obliegenheitsverletzung kommen, was den Versicherungsschutz gefährdet."