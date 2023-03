Der älteste Nationalpark Südeuropas, Nacionalni park Plitvička jezera, die Plitvicer Seen in Kroatien feiern Geburtstag. Plitvice wurde am 8. April 1949 zum Nationalpark erklärt, seit 1979 ist das fast 297 Quadratkilometer große Gebiet auch Unesco-Weltnaturerbe. Bis zu zwei Millionen Menschen besuchen jährlich die kaskadenförmig angeordneten 16 Seen mit ihrer seltenen Tier- und Pflanzenwelt. Anfang April dürften einige Besucher mehr dazukommen, denn der Nationalpark feiert Geburtstag und senkt eine Woche lang seine Eintrittspreise.

Günstiger in den Osterferien

Von 1. bis 9. April zahlen Erwachsene 10 Euro für den Tageseintritt. Studenten dürfen um 6,50 Euro ins Naturparadies und Kinder von sieben bis 18 Jahren um 4,50 Euro, unter sieben Jahren ist der Eintritt wie immer frei. Damit werden die ermäßigten Eintrittspreise der Wintersaison, die von November bis Ende März gelten, um eine Woche verlängert. Normalerweise kostet der Eintritt für Erwachsene ab 1. April bereits 23,50 Euro, für Studenten 14,50 und Kinder von sieben bis 18 Jahren 6,50 Euro. In der Hochsaison von Juni bis Ende September steigen die Preise sogar von 9 Euro für Sieben- bis 18-Jährige auf bis zu 39,80 Euro für Erwachsene.