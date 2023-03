Wie gut ist eine klimaschonende Anreise - etwa mit dem Zug - machbar? Ist der Flughafen CO₂-zertifiziert? Wie gut kommt man am Reiseziel mit Öffis herum? Gibt es viele Fahrrad- und Gehwege? Wie ist die Luftqualität? Kann man das Leitungswasser trinken? Und kann man vor Ort viel erleben, das auch der Umwelt und der lokalen Community hilft - Einkaufen auf lokalen Märkten und in Secondhandläden zum Beispiel, oder mit der Teilnahme an Führungen, dem Besuch kultureller Attraktionen etwa.

28 Faktoren wie diese hat die Reisesuchmaschine checkfelix für ihren Städteindex für verantwortungsbewusste Reisende 2023 herangezogen: 167 Städte aus 63 Ländern auf der ganzen Welt wurden unter diesen Aspekten untersucht. Dabei konnten vor allem die Niederlande punkten - Rotterdam landete mit 100 Punkten vor Amsterdam (93 Punkte) auf Platz eins. Platz drei der attraktivsten Städte für nachhaltigkeitsbewusste Reisende geht aber nach Österreich: Nach Graz (91 Punkte).

Wien hat es ebenfalls in die Top 10 des Index geschafft - wegen seiner Barrierefreiheit, der "Dichte von Recyclingangeboten", und inklusiven Kultur-Erlebnissen, Salzburg belegt Platz 27.

Womit hat Graz nun überzeugt?

Die Höchstbewertung erreichte Graz im Bereich der Erlebnisse: Hier wurden 100 von 100 möglichen Punkten vergeben - das für eine große Anzahl an Stadtführungen, eine hohe Anzahl an rollstuhlgerechten Führungen, die Anzahl der Märkte, Se­cond­hand­shops und Museen (jeweils pro Quadratkilometer) und der Auszeichnung als UNESCO-Weltkulturerbe.

Beliebtheit gleich gering wie Städte aus Kanada und Bolivien

Weitaus weniger gepunktet hat Graz beim Faktor Anreise, wo nur 51 von 100 Punkten erreicht wurden: Der Vernetzungsgrad (auf Grundlage der Zug- und Fährverbindungen) wird zwar als "hervorragend" eingestuft, zur Airport Carbon Accreditation (CO₂-Zertifizierung für Flughäfen) gibt es aber keine Angabe, bei der Beliebtheit des Reiseziels ("Der Anteil der globalen Hotelsuchen einer Stadt, gemessen an allen Hotelsuchen in den Städten, die in dieser Analyse untersucht wurden") erreicht Graz überhaupt nur 0,04 Prozent - gleich viel wie Santa Cruz de la Sierra in Bolivien und Kelowna in Kanada.

Besser sieht es wieder beim Transport (88/100) aus, was an den ermittelten Preisen für umweltfreundliche Autos (prozentualer Unterschied zwischen umweltfreundlichen und normalen Mietwagen), einem geschätzten Anteil der Fahrradnutzung von 29 Prozent und dem Grad der alternativ nutzbaren, öffentlichen Verkehrsinfrastruktur liegt. Bei der Länge der Fahrradwege (0,4 Kilometer pro Quadratkilometer) liegt Graz wenig überraschend weit hinter den führenden Städten Rotterdam und Amsterdam (je 1,1 Kilometer).

Überraschung bei der Luftqualität

81/100 Punkte gab es im Bereich "Unterkunft". Hier wurde die Zahl der nachhaltigen Hotels mit dem Preisunterschied zwischen Hotels aus dem Nachhaltig reisen-Programm von Booking.com und anderen Hotels ermittelt - die nachhaltigen Hotels sind in Graz demnach um 16 Prozent günstiger, während man etwa in Amsterdam um 29 Prozent mehr zahlt. Der Anteil von nur 7,1 Prozent ist dafür vergleichsweise gering. Ermittelt wurde auch die durchschnittliche Aufenthaltsdauer - mit 3,6 Tagen liegt Graz hier im Schnitt. Überraschend gut weggekommen ist Graz bei der Luftqualität, die auf einer Skala von 1 bis 500 (gut bis schlecht) noch auf 45 landete.