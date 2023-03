Baywatch einmal anders, nämlich als Problemfall: An der italienischen Adria fehlen die Bademeister. Die ersten Strandbetreiber haben bereits Alarm geschlagen – und das nicht nur an den Stränden der Romagna, zu denen auch jene von Cattolica und Rimini zählen. Auch von Triest bis Jesolo werden dringend "Bagnini", Bademeister, gesucht. Denn bis zur Badesaison ist es nicht mehr weit. Ganz im Gegenteil: Die ersten Wasserratten nutzen schon jetzt schöne Tage mit rund 20 Grad fürs Planschen im flachen Meer, wo sich das Wasser in der Sonne schnell erwärmt.