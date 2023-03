Reisen mit Wohnmobil, Caravan oder Zelt wird immer beliebter. Noch nie gab es so viele Campingurlauber wie im Jahr 2022. Das hat eine Auswertung des Reise- und Buchungsportals www.camping.info, auf Basis von Zahlen der Statistik Austria, ergeben. Im Jahr 2022 freuten sich die Campingplatzbetreiber in Österreich über 7.853.392 Nächtigungen, was einem Plus von 23 Prozent zum Vorjahr entspricht. Auch 2023 ist von einer weiterhin steigenden Nachfrage auszugehen.

Mit 2,7 Millionen Nächtigungen und einem Plus von zwölf Prozent ist Kärnten das gefragteste Campingbundesland Österreichs. Dahinter folgen die Bundesländer Tirol (2,1 Mio., +39 %), Salzburg (0,86 Mio., +36 %) und die Steiermark (0,67 Mio., +18 %). Die fünf beliebtesten Campingplätze in Österreich und Gewinner des camping.info-Awards 2023 liegen in Salzburg (Camping Grubhof, St. Martin bei Lofer), im Burgenland (Camping Sonnenland, Lutzmannsburg), in Oberösterreich (Camping MondSeeLand, Tiefgraben bei Mondsee), in der Steiermark (Camping Murinsel, Großlobming), sowie in Kärnten (Camping Brunner am See, Döbriach). Alle Gewinner des Awards finden Sie hier.

Infrastruktur ausgebaut

Auch der Bestand an Freizeitfahrzeugen wuchs in den letzten Jahren beständig. Aktuell sind in Österreich 83.083 Freizeitfahrzeuge – 41.263 Wohnmobile und 41.829 Wohnwagen – zugelassen. Vor fünf Jahren waren es noch 64.099 Freizeitfahrzeuge. Die steigende Nachfrage führt zudem zu einem Ausbau der Infrastruktur auf Campingplätzen. Viele Betreiber haben in den letzten Jahren investiert und ihre Angebote modernisiert und erweitert. Mittlerweile werden nicht nur Standplätze für Wohnmobile und Zelte angeboten, sondern auch komfortable Mobilheime oder Luxuszelte. Auch das Angebot auf den Campingplätzen ist umfangreicher geworden: Von Pools und Wellness-Einrichtungen bis hin zum platz-eigenen Golfplatz wird Campern viel geboten.

Platzsuche mit App

Maximilian Möhrle, Geschäftsführer des Campingportals camping.info, rät Urlaubern, einen Campingplatz für den Urlaub in 2023 spätestens jetzt zu reservieren: "Der Camping-Boom ist nach wie vor ungebrochen. Mittlerweile sind beliebte Campingplätze nicht mehr ausschließlich in der Hochsaison oder in den Ferienzeiten gut gebucht." Die App von camping.info zeigt freie Verfügbarkeiten in mehr als 23.000 Campingplätzen in 44 Ländern.