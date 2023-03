Wer im Urlaub flexibel sein will, bucht gerne einen Mietwagen – und steuert damit gar nicht so selten auf eine Menge Ärger zu. Die Juristin Maria Semrad vom Europäischen Verbraucherzentrum Österreich kennt diese Probleme aus ihrer täglichen Beratungspraxis und weiß, worauf es in der Praxis ankommt, damit Sie beim Mietauto nicht draufzahlen: