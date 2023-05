Slowenien schafft es erneut mit nachhaltigem Tourismus international zu punkten. Erst kürzlich wählte die Weltorganisation für Tourismus der Vereinten Nationen (UN) Bohinj zu einem der Best Tourism Villages 2022. Nun wurde die slowenische Stadt Kranj, Nahe der Kärntner Grenze, als "European Destination of Excellence 2023" ausgewählt und für die Pionierarbeit im Bereich des nachhaltigen Tourismus ausgezeichnet.

"Der Sieg ist das Ergebnis guter Teamarbeit zwischen der Gemeinde, dem Institut für Tourismus und Kultur (ZTKK), den Bürgern und vieler anderen Interessengruppen, die an einer nachhaltigen Entwicklung arbeiten. Projekte wie das Goldene Zeichen des slowenischen Tourismus, die Auszeichnung als Gemeinde mit der höchsten E-Mobilität Sloweniens und das grüne kulinarische Event "Kranjska dolga miza" überzeugten die Europäische Kommission. Wir freuen uns, dass sie unsere Bemühungen anerkannt haben", sagte Bürgermeister Matjaž Rakovec. Freude herrscht auch bei Klemen Malovrh, Direktor des ZTKK: "EDEN 2023 platziert Kranj viel höher auf der touristischen Landkarte, sowohl in Slowenien als auch im Ausland. Es ist auch ein Ansporn für die Weiterentwicklung nachhaltiger touristischer Angebote."

Die Prešern Straße in der Altstadt von Kranj. © (c) IMAGO/Panthermedia (brunocoelho via imago-images.de)

Europäische Jury

Insgesamt nahmen 20 Reiseziele an der Ausschreibung teil, von denen wiederum drei in die engere Auswahl kamen und ihre Kandidatur vor der europäischen Jury im November des vergangenen Jahres präsentierten. Kranj stand im Wettbewerb mit Larnaka (Zypern), Grevena und Trikala (beide Griechenland). Die slowenische Stadt beeindruckte die Jury mit ihren bemerkenswerten Leistungen im nachhaltigen Tourismus und mit spannendem Programm an Aktivitäten, das man 2023 umsetzen wolle. Laut Jury-Entscheid zeichnete sich Kranj vor allem dadurch aus, dass es als Vorbild für andere Urlaubsdestinationen geeignet sei.

Herausragende Rolle

Kranj wird laut EDEN als Pionier der Tourismusnachhaltigkeit positioniert, der sich den Zielen des europäischen "Green Deals" und des von der Europäischen Kommission festgelegten Übergangspfads verschrieben hat. Darüber hinaus soll Kranj als Gewinner des "European Destinations of Excellence" als Vorbild für nachhaltigen Tourismus in Europa gefördert werden und wird dabei auch in Zukunft von Unterstützung durch die EU profitieren. Die "European Destinations of Excellence" erhalten eine herausragende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft des nachhaltigen Tourismus in der Europäischen Union, heißt es auf der Homepage der Europäischen Kommission.