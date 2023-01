Das Thermalbad von Grado grenzt wie zum Hohn an den schönen Parco delle Rose. Um seine Zukunft war es nämlich lange Zeit alles andere als rosig bestellt. Die Anlage in dem bei vielen Österreichern beliebten Badeort an der oberen Adria mit zwei geheizten Meerwasserschwimmbecken musste jahrelang auf dringend notwendige Renovierungsarbeiten warten.