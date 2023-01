In einer Umfrage eruierte das Reiseportal Trip Advisor vor Kurzem die schönsten Gebäude der Welt. Den Sieg holte dabei wohl eines der bekanntesten Kirchengebäude der Welt, die Sagrada Família in Barcelona. Aufgrund seiner Originalität, seines Standortes, seiner Geschichte und seines künstlerischen Wertes wurde die architektonisch einzigartige Basilika, die von Antonio Gaudi konzipiert wurde, an die Spitze gewählt. Sie setzte sich unter den mehr als 460 Millionen Nutzerinnen und Nutzern in 130 Ländern durch. 2022 war die Basilika zudem mit 164.200 Bewertungen das am häufigsten auf TripAdvisor erwähnte Gebäude auf der Webseite.

Die Basilika in der zweitgrößten Stadt Spaniens, die in der vollständigen katalanischen Bezeichnung "Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família", zu Deutsch "Basilika und Sühnetempel der Heiligen Familie", heißt, hat eine beeindruckende Historie. Bereits 1882 begann Architekt Gaudi mit dem Bau der Kirche, bis heute sind Teile der Sagrada Familia immer noch nicht fertiggestellt. Bereits jetzt ist die Basilika mit 138 das höchste modernistische Kirchengebäude der Welt, nach der Fertigstellung wird sie 172,5 Meter hoch sein. Noch ist geplant, den Bau der Kirche, der bereits mehr als 100 Jahre andauert, bis 2026 zu beenden - dem 100. Todesjahr Gaudis, der bei 1926 bei einem Straßenbahnunfall verstorben ist.

Die Top 10

Doch auch der Rest der Top 10 der schönsten Gebäude der Welt kann sich sehen lassen, mit dem Schloss Schönbrunn hat es auch Österreich in die Liste geschafft.