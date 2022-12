Die UNWTO, die Welt Tourismus Organisation der Vereinten Nationen (UN), hat die 32 "Best Tourism Villages 2022" (Besten Tourismus Dörfer 2022) gekürt. Die 57 Mitgliedsländer konnten bis zu drei Nominierungen einreichen. Bei der Wahl legte man Wert auf Innovation und Nachhaltigkeit unter wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Gesichtspunkten. Die 32 Gemeinden nutzten 2022 in herausragender Weise den Tourismus als Arbeitsmarktimpuls und bewahrten dabei ihre regionalen Besonderheiten und Werte. Zurab Pololikashvili, Generalsekretär der UNWTO: "Für ländliche Gemeinden überall auf der Welt kann der Tourismus ein echter Wendepunkt sein, wenn es darum geht, Arbeitsplätze zu schaffen, lokale Unternehmen zu unterstützen und Traditionen am Leben zu erhalten."

Urlaub hinter der Landesgrenze

Eines vorweg, unter den Aufgelisteten ist kein Dorf aus Kärnten. Was zumindest für die Urlaubsplanung kein Nachteil ist, denn vier liegen unmittelbar hinter der Kärntner Landesgrenze. In Österreich schafften es die Salzburger Gemeinden Zell am See und Wagrain in die exklusive Liste. Slowenien ist mit Bohinj dabei und Italien ist zweimal vertreten. Eines der italienischen Urlaubsdörfer ist mit dem Auto von Villach in weniger als zwei Stunden erreicht. Kärntner die dort Urlaub machen brauchen keine Sprachbarrieren befürchten, Sauris-Zahre ist bis heute deutschsprachig.

Der Bohinjer See mit dem Triglav in Hintergrund. © (c) IMAGO/Panthermedia (phbcz via imago-images.de)

Slowenien

Von Klagenfurt braucht man etwa eineinhalb Stunden mit dem Pkw nach Bohinj, von Villach sind es sogar zwanzig Minuten weniger. Bohinj (zu deutsch Wochein) wird die Gemeinde sowie das gesamte umgebende Tal in den Julischen Alpen im slowenischen Oberkrain genannt. Zu den wichtigsten Attraktionen zählen der Bohinjer See (Bohinjsko jezero), der Triglav und der dazugehörige Nationalpark, der Savica Wasserfall, die Kirche Svetega Janeza Krstnika (Johannes der Täufer) und die Gletscherflusslandschaften in der Nähe der Sava.

Savica Wasserfall. © (c) PantherMedia / Bruno Coelho (Bruno Coelho)

Archäologische Funde bezeugen eine Besiedlung seit dem siebenten Jahrhundert vor Christus. Erste schriftliche Erwähnungen stammen aus dem Jahr 1070. Von Bohinj aus brachen die ersten Bergsteiger zum Triglav auf. Viele Künstler suchten dort Inspiration, darunter der größte slowenische Dichter France Prešeren, viele Maler, Fotografen und Filmemacher. Der erste slowenische Film "V kraljestvu Zlatoroga" ("Im Königreich des Zlatorog") wurde 1928 in Bohinj gedreht.

Italien

Italien ist mit zwei ländlichen Toursimusorten unter den 32 Besten. Die Isola del Giglio, die Mittelmeerinsel 50 Kilometer südlich von Elba schaffte es etwa in die Liste. Näher ist Kärntnern allerdings Sauris, sowohl geografisch als auch sprachlich. Zahre, eigentlich zwei Dörfer, Ober- und Unterzahre, ist eine deutsche Sprachinsel in den Karnischen Alpen in der Region Friaul-Julisch Venetien.

Sauris zu deutsch Zahre ist ein italienisches Dorf in den Karnischen Alpen in dem noch heute deutsch gesprochen wird. © (c) imago images/Sebastian Wasek (Sebastian Wasek via www.imago-im)

Besiedelt wurde das Gebiete ab Mitte des 13. Jahrhunderts vom Hochpustertal und aus dem Lesachtal heraus. Über Jahrhunderte isoliert ist dort der deutschsprachige Dialekt, die "Zahrer Sproche" bis heute im Gebrauch. Landschaftlich beeindruckend ist die alpine unberührte Landschaft und der Sauris See der mit den Jahreszeiten seine Farben wechselt.

Der Sauris See. © (c) imago images/fineartfoto (fineartfoto via www.imago-images)

Österreich

Österreich ist mit zwei Salzburger Gemeinden in der exklusiven Liste. Zell am See ist aber mit mehr als zehntausend Einwohner kein Dorf, sondern eine Stadtgemeinde. Das Zeller Becken, eingebettet in den Alpen hat sich trotzdem viel seiner ursprünglichen Kultur- und Naturlandschaft erhalten und kann ganzjährig bei Touristen punkten. Im Sommer können Urlauber im Zeller See schwimmen und segeln, wandern im Nationalpark Hohe Tauern und die Schmittenhöhe bietet im Winter Skivergnügen.

Zeller See, Zell am See, im Salzburger Land. © (c) IMAGO/imagebroker (IMAGO/imageBROKER/Bildverlag Bahnm�ller)

Noch ursprünglicher geht es in der Wander- und Skidestination Wagrain in St Johann im Pongau zu. Über 700.000 Nächtigungen zählt die touristische Marktgemeinde mit 3116 Einwohnern jährlich. Zwei Drittel davon fallen auf die Wintermonate.

Winterlich verschneites Wagrain. © (c) imago images/Volker Preu�er (Volker Preusser via www.imago-images.de)

Die Liste aller 32 Gewinner finden Sie hier: Best Tourism Villages 2022