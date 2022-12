Wenn Sie eine Freundin oder ein Freund der Sitcom "Friends" sind, kennen Sie diese Szene sicher. Ross Geller belehrt Chandler Bing, wie er das meiste aus dem Hotelzimmer herausholt – und das sprichwörtlich. Kurzum – er packt alles ein, was nicht niet- und nagelfest ist: Duschgel, Bodylotion, sogar vor dem Klopapier macht er nicht halt.

Und wie eine Umfrage der Flugsuchmaschine Checkfelix zeigt, steckt wohl zumindest in jedem und jeder zweiten von uns ein kleiner – oder größerer – Ross Geller. Denn 62 Prozent der Befragten in Österreich haben schon einmal Hotelutensilien mit nach Hause genommen. Im internationalen Vergleich gehören Reisende aus Österreich eher zu jenen, die weniger mitgehen lassen. Denn 39 Prozent der Frauen und 38 Prozent der Männer, gaben an, noch nie etwas aus dem Hotel entwendet zu haben. In Großbritannien und Frankreich behaupteten das 33 Prozent von sich, in den USA waren es gar nur 25 Prozent.

Mit nach Hause genommen wird vor allem Duschgel, aber auch Körperpflege-Sets landen im Toilettetäschchen. Diese Dinge sind wenig überraschend. Für Verwunderung sorgt schon eher, dass auch Besteck, Batterien oder Deko den Weg aus dem Hotelzimmer hinter sich bringen.

Die Top-12 der mitgenommenen Hotelutensilien

Shampoo/Conditioner 35 Prozent Körperpflegeprodukte 32 Prozent Hausschuhe 14 Prozent Kaffeekapsel oder Tee 9 Prozent Handtuch/Handtücher 7 Prozent Bademantel 5 Prozent Kleiderbügel 4 Prozent Gläser 4 Prozent Besteck 3 Prozent Dekorative Gegenstände 2 Prozent Bibel 1 Prozent Batterien aus der Fernbedienung 1 Prozent

Und wer vom Profi lernen will, kann sich den kurzen Clip aus "Friends" gleich hier ansehen: