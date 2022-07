In Teilen Italiens herrscht seit Wochen der Notstand wegen der Dürre. Nun reagiert man auch an der slowenischen Küste auf die Wasserknappheit, der Trinkwasserverbrauch wird auch dort rationiert. Die Küstenstädte Koper, Izola, Piran und Ankaran verbieten bis auf Weiteres nicht-essenziellen Wasserverbrauch. Autowäsche und Gartenbewässerung sind untersagt, öffentliche Spring- und Trinkbrunnen werden abgeschaltet. Aber auch das befüllen von Swimmingpools wird verboten und Duschen an den Stränden werden abgeschaltet. Sollte es nicht bald zu ergiebigen Regenfällen kommen, steht auch die zeitweise Abschaltung der Wasserversorgung im Raum.