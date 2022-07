Das Eis, es schmilzt auf den Gletschern der Alpen. Einen – im negativen Sinne – eindrucksvollen Beleg dafür lieferte zuletzt der Hintereisferner in den Ötztaler Alpen. Dieser zählt zu den größten Gletschern Tirols und wird seit mehr als 100 Jahren genau beobachtet. Und in diesem Jahr erreichte er so früh wie nie zuvor den sogenannten „Glacier Loss Day“. Das bedeutet, seit dem 22. Juni steuert der Hintereisferner auf eine negative Jahresbilanz zu. Er wird also mehr Masse verlieren, als er in der kalten Jahreszeit aufbauen konnte.