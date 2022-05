Im Zuge der Änderungen rund um die Maskenpflicht in Österreich über die Sommermonate beendet auch die Austrian Airlines (AUA) am 1. Juni die Maskenpflicht auf ihren Flügen. Gemäß der Maßnahmenverordnung der Regierung ist die Pflicht, auf Flügen eine FFP2-Maske oder einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, vorerst bis 23. August ausgesetzt, teilte die AUA am Dienstag mit.

Freiwillig kann aber jeder Passagier weiterhin eine Maske tragen. Auch auf Flügen in Länder mit noch aufrechter Maskenpflicht müssen Passagiere und Crewmitglieder weiterhin eine Maske tragen.

In den letzten Tagen wurde die AUA auch zum Gesprächsthema, weil spruchreif wurde, dass beim billigsten Tarif "Economy Light" die Leistungen weiter zusammengestrichen werden. Fluggäste mit diesen Tickets können ab Herbst Sitzplätze auf Europa-Flügen nur noch gegen eine Gebühr von mindestens 25 Euro ändern. Ausnahmen gibt es nur auf Flügen nach Italien, wenn Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren bzw. Behinderte begleitet werden.