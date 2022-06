Das Wetter zu Christi Himmelfahrt war wechselhaft und die Temperaturen gingen deutlich nach unten. Regenschauer und weniger als 15 Grad ließen so manche Freizeitplanung ins kalte Wasser fallen. Kann uns das kommende verlängerte Wochenende wieder auftauen und versöhnlich stimmen? Eines vorweg, auch das Pfingstwochenende bringt keine stabile Wetterlage in Kärnten, Osttirol und der Steiermark. Weiterhin bleibt in Mitteleuropa ein stabiles Hoch aus. Von Großbritannien bis über Skandinavien dominiert ein kühler Tiefdruckeinfluss, der im Bereich der Alpen auf die wärmeren Luftmassen aus dem Süden trifft, wodurch die Gewittergefahr bei uns steigt.