Ein Sprung in den See muss immer sein © (c) APA/GERT EGGENBERGER (GERT EGGENBERGER)

Für Schlafmützen

Ort: Pörtschach, Velden

In der Schlossvilla Miralago in Pörtschach können Sie ein edles Haus der Wörthersee-Architektur bewohnen und Sommerfrische-Gefühl erleben. In Velden gibt es mit dem Ogris am See ein feines Boutiquehotel direkt am See – mit Dachterrasse und Badestrand. Das moderne, günstige Rocket Rooms Hotel in Velden hat sich binnen kurzer Zeit zum angesagten Spot für junge Gäste entwickelt.