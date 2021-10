Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Die Pandemie fordert von Reisenden auch 2021, sich vor dem Urlaub im Ausland genau über die Coronaregeln zu informieren. Ein Überblick über die europäischen Ziele in alphabetischer Reihenfolge.

Der Grüne Pass der EU ist gekommen, der Fleckerlteppich an Einreisebestimmungen geblieben: Das digitale Covid-Zertifikat der EU ist ein Nachweis, dass eine Person gegen Covid-19 geimpft wurde, negativ auf Corona getestet wurde oder von einer Corona-Infektion genesen ist und wird in allen 27 EU-Ländern sowie in der Schweiz, Island, Norwegen und Liechtenstein seit 1. Juli anerkannt. Auch Albanien, Andorra, die Färöer Inseln, Israel, Monaco, Marokko und Panama akzeptieren inzwischen die Zertifikate.



Grundsätzlich muss sich jeder, der nach Österreich einreisen will, - also auch Einheimische - frühestens 72 Stunden davor unter https://entry.ptc.gv.at registrieren. Die Pre-Travel-Clearance ist nur mehr bei der Einreise aus Hochinzidenz- und Virusvariantengebieten oder bei der Einreise ohne 3G nötig. In letzterem Fall muss man zudem innerhalb von 24 Stunden nach der Einreise einen Coronatest durchführen lassen.