© Tryfonov/stock.adobe.com

Ab sofort

Slowenien. Ganz so wie vor Corona“ ist nun die Ein- und Ausreise für Österreicher nach Slowenien möglich, freut man sich in der Touristeninformation in Wien. Unser südliches Nachbarland war der erste Staat Europas, der die Pandemie für beendet erklärte. Mit knapp 1500 Ansteckungen kam Slowenien bisher vergleichsweise gut durch die Krise. Die aktuell gültigen Vorsichtsmaßnahmen sind vergleichbar mit jenen in Österreich – Mund-Nasen-Schutz im öffentlichen Raum sowie 1,5 Meter Sicherheitsabstand. Dafür erwarten maritim gestimmte Urlauber 46 Kilometer Adriaküste und Bergfexe hinreißende Panoramen. Noch ist genügend Platz, versichert das Tourismusamt. Um in Zeiten hoher Unsicherheit gefahrlose Tourismusziele zu kennzeichnen, erfand Slowenien das „Green & Safe“-Siegel.