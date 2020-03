Reisetopp wegen Coronavirus Warum wir das Daheimbleiben im Urlaub verlernt haben

Facebook

© puhimec/stock.adobe.com

In den letzten Tagen ist unsere Welt durch das Coronavirus gefühlt kleiner geworden. Das österreichische Außenministerium hat eine weltweite Reisewarnung erlassen. Grenzen werden geschlossen. Bahnhöfe, Flughäfen und Straßen sind verwaist. Was macht das mit uns?

HARRIET KÖHLER: Was „Fridays for Future“ nicht geschafft haben, schafft jetzt ein kleines Virus: Plötzlich ist es ganz leicht, auf Flugreisen zu verzichten. Ich glaube, dass darin auch eine Chance liegt: nämlich zu schauen, ob man es zu Hause wirklich nicht aushält und ob es tatsächlich so schlimm ist, wenn man von den „1000 places to see before you die“ ein paar Hundert nicht besichtigt.