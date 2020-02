Die Schweiz ist schön - und die Verkehrsstrafen sind hoch: Was Camper wissen müssen, bevor sie einen Urlaub bei den Eidgenossen machen.

© Gowtham/stock.adobe.com (Andrey Armyagov)

Wer schon jetzt seinen Campingurlaub plant, sollte dabei auch die Schweiz in Erwägung ziehen – mit Bergen, Seen und Städten bietet das Nachbarland viel Abwechslung. Für Lenker von Reisemobilen und Gespannen gibt es einige Besonderheiten, die man kennen sollte, um böse Überraschungen zu vermeiden.

Die wichtigste für Camper: Für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, auch Wohnmobile und Wohnanhänger, braucht mankeine Vignette, sondern muss eine pauschale Schwerverkehrsabgabe (PSVA) bezahlen. "Diese ist für das gesamte Straßennetz zu entrichten, nicht nur für Autobahnen. Die Gebühr wird für jeden Tag, an dem sich das Fahrzeug in der Schweiz aufhält, fällig – unabhängig davon, ob es bewegt wird oder nicht", sagt Tomas Mehlmauer, Präsident des Österreichischen Camping Clubs (ÖCC). Bezahlen kann man auch mittels App.

Wichtige Bestimmungen in der Schweiz Straßennutzung: Gespanne dürfen auf dreispurigen Autobahnen nicht die linke Spur nutzen.

Gespanne dürfen auf dreispurigen Autobahnen nicht die linke Spur nutzen. Wildcampen: In der Schweiz ist das freie Stehen grundsätzlich verboten. Manche Kantone erlauben jedoch eine Übernachtung zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit.

In der Schweiz ist das freie Stehen grundsätzlich verboten. Manche Kantone erlauben jedoch eine Übernachtung zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit. Parken: Viele Schweizer Städte haben zum Parken "Blaue Zonen" eingerichtet – auch mit dem Camper kann man dort eine Stunde gratis parken.

Viele Schweizer Städte haben zum Parken "Blaue Zonen" eingerichtet – auch mit dem Camper kann man dort eine Stunde gratis parken. Promillegrenze: Die Promillegrenze liegt für Lenker in der Schweiz bei 0,5. Wer mit mehr Alkohol im Blut erwischt wird, muss mindestens 525 Euro Strafe zahlen.

Die Promillegrenze liegt für Lenker in der Schweiz bei 0,5. Wer mit mehr Alkohol im Blut erwischt wird, muss mindestens 525 Euro Strafe zahlen. Beleuchtung: Ganzjährig ist für alle Fahrzeuge Licht am Tag vorgeschrieben.

Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen höchstzulässigem Gesamtgewicht benötigen eine Vignette – diese kostet umgerechnet 38 Euro für ein Jahr und ist zum Beispiel an der Grenze und an Tankstellen erhältlich. "Kontrollen sind keine Seltenheit. Für das Fahren ohne Vignette werden rund 190 Euro Strafe fällig", warnt der Experte. Achtung: Bei einigen Tunneln und Pässen fallen zusätzliche Gebühren an.