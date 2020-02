Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Grenzstädtchen Tarvis lässt mehr Kameras auf Masten (oben) montieren © Stephan Schild

In Italien in Richtung Himmel zu schauen, bietet auch interessante Einblicke in die Gesellschaft. Der Stiefel wird immer mehr zum Überwachungsstaat. Fast in jedem Ort prangen auf öffentlichen Masten von der öffentlichen Hand betriebene Überwachungskameras. Allein in Tarvis, dem ersten Städtchen hinter der Kärntner Grenze mit 4200 Einwohnern, wird heuer auf 19 Kameras aufgestockt.

Zum Größenvergleich: In der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt mit knapp über 100.000 Einwohnern überwachen vier Kameras den öffentlichen Raum. In Graz mit rund 290.000 Einwohner gibt es eine mit der Polizei verbundene Kamera. Sie ist am Jakominiplatz.