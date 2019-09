Sowjetunion schockgefroren in einer verlassenen Bergarbeiterstadt auf Spitzbergen.

Die Geisterstadt Pyramiden auf Spitzbergen © Fredy Thürig/stock.adobe.com (Fredy Thuerig)

Einsam wacht Lenin inmitten arktischer Wüste. Sein steinerner Blick fällt auf die Schule, das Schwimmbad und das Krankenhaus von Pyramiden. In der Bibliothek des Kulturpalastes in seinem Rücken warten 60.000 Bücher auf Leser. Sie warten schon so lange ...