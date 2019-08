Massenansturm wegen Sozialer Medien"Instagram ruiniert diese Orte komplett"

Lavendel- und Sonnenblumenfelder, Geysire und Fjorde: Viele beliebte Instagram-Destinationen können dem Ansturm an Touristen nicht mehr standhalten.

© (c) marioav - stock.adobe.com

Selbst an den entlegensten Ecken der Welt darf heute eines nicht fehlen: der inszenierte Schnappschuss, der später in sozialen Medien landet. Manch Instagram-tauglicher Ort erlangt so ungeahnte Popularität - nicht immer mit positiven Folgen.