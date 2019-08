Für größten Teil Südgriechenlands wurde die höchste Alarmstufe ausgerufen: Wegen anhaltender Hitze und starker Winde sind am Wochenende Dutzende Waldbrände in Griechenland ausgebrochen.

© APA (AFP)

Hunderte Feuerwehrleute kämpften in Griechenland gegen mehr als 50 Waldbrände an. Angefacht durch starken Wind und große Hitze wüteten die Feuer am Samstag in mehreren Landesteilen. Auf der Insel Elafonissos mussten ein Campingplatz und ein Hotel evakuiert werden. Nahe Marathon bei Athen wurde ein Kinderferienlager aus Sicherheitsgründen geräumt, wie die amtliche Nachrichtenagentur ANA meldete.

Wie die Feuerwehr und der griechische Zivilschutz am Sonntag weiter mitteilten, gelte für den größten Teil Südgriechenlands die höchste Alarmstufe (Alarmstufe Rot) für Waldbrände. Der griechische Wetterdienst sagte für die nächsten Tage eine Hitzewelle mit Temperaturen bis 40 Grad vorher. Zudem wehen in der Ägäis Winde der Stärke sieben bis acht. Verletzt wurde bis jetzt niemand.

Brandkatastrophe 2018

Seit einer Brandkatastrophe nahe Athen im Juli des vergangenen Jahres werden die Bürger über Funk noch nachdrücklicher gewarnt als ohnehin schon - damals waren mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Zudem sendete der Zivilschutz Brandwarnungen an die Bürger auf ihrem Handy.

In vielen Fällen entflammen die Brände durch falsches Verhalten: durch eine weggeworfene Zigarette, Grillen im Freien oder das im Sommer verbotene Verbrennen von Gartenabfällen.