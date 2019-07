Facebook

Touristische Flops auf und unter dem Mond © (c) victor zastol´skiy - stock.adobe.com

Pleiten im Tourismus können Dimensionen annehmen, dass einem schwindlig wird. Die Reiseplattform Travelcircus.de hat sich die 13 größten Tourismus-Flops vorgenommen, mit denen Ingenieure, Künstler und Veranstalter weltweit einen finanziellen Schaden von mehr als 22,5 Milliarden Euro verursacht haben.

Spannendes in Kürze: Der mit Abstand teuerste touristische Flop hat einer Stadt 14 Milliarden US-Dollar gekostet. Im größten Einkaufszentrum der Welt blieben 99 Prozent der Fläche jahrelang ungenutzt. Berlin ist Flop-Hauptstadt. Hier finden sich gleich drei touristische Fehlschläge. In Brasilien wurde aus einem der teuersten Fußballstadien ein Busbahnhof. Die 13 größten Flops hat man nun in einer Liste zusammengefasst.

Neues Ranking: Die größten Tourismus-Flops The World Islands 2003 wurden die Inseln aus 321 Millionen Kubikmetern Sand erbaut. Jede von ihnen ist zwischen 23.000 und 87.000 Quadratmeter groß und kostet jeweils bis zu 35 Millionen Euro. Seit 2007 dümpelt das Projekt vor sich hin, laut travelcircus.de sind bislang nur zwei der Inseln benutzbar, 200 (von 300) sind aber verkauft. (c) Delphotostock - stock.adobe.com (Delphine Poggianti) Flughafen Berlin Unendliche Geschichte: Die Fertigstellung des Flughafens Berlin verzögert sich bereits um acht Jahre. Ursprünglich wurden für den BER Kosten von rund 2,5 Milliarden Euro einkalkuliert – bis zum Bauende soll die Summe auf 6,6 Milliarden Euro steigen. (c) Andreas Gruhl - stock.adobe.com (Andreas Gruhl) New South China Mail 13 Jahre lang stand das größte Einkaufscenter der Welt mit rund 1,1 Milliarden Euro Baukosten still. Auf einer Fläche von rund 892.000 Quadratmetern, das sind etwa 125 Fußballfelder, finden sich 660.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, die bis vor Kurzem zu 99 Prozent leerstand. Erst seit man dem Luxus abgeschworen hat und sich auf die Mittelklasse konzentriert, läuft das Geschäft an. (c) estherpoon - stock.adobe.com Virgin Galactic Im Gründungsjahr 2004 kündigten Richard Branson und Burt Rutan an, 2007 die ersten suborbitalen Raumflüge für Touristen anzubieten. Der Starttermin wurde immer wieder verschoben. 600 Anwärter für einen Flug gibt es - von Leonardo DiCaprio bis Justin Bieber. 3,5 Stunden soll es vom Start bis zur Landung dauern, sechs Minuten Schwerelosigkeit um etwa 225.000 Euro. (c) lukszczepanski - stock.adobe.com Foreshore Freeway Bridge Rund 260 Meter fehlen, um beide Brückenenden miteinander zu verbinden. Doch Kapstadts Brücke ins Nichts wartet seit den 70ern auf die Fertigstellung. Nach mehr als 40 Jahren ist nun geplant, den Brückenbau bis Ende 2020 zu vollenden. (c) Dewald - stock.adobe.com (Dewald Kirsten) Estádio Nacional de Brasília Anlässlich der Fußball-WM 2014 in Brasilien wurde das Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha auf den Überresten eines anderen erbaut. Mit Gesamtkosten von über 450 Millionen Euro gilt es als eines der teuersten WM-Stadien weltweit. Weil man für die Erhaltung rund 180.000 Euro monatlich aufwenden müsste, ist es heute ein Busbahnhof für 400 Busse. (c) Brett - stock.adobe.com (Brett Holmes) The Harmon Hotel The Harmon Hotel im CityCenter am Las Vegas Strip wurde gebaut, aber nie bewohnt. Geplant war ein Hochhaus mit 400 Hotelzimmern und 207 Eigentumswohnungen. Ein Jahr später wurden Baumängel festgestellt. 2013 fiel die Entscheidung, The Harmon wieder abzubauen. Verlust für die Eigentümer: rund 360 Millionen Euro. (c) Javen - stock.adobe.com Fyre Festival Zwischen 1000 und 12.000 US-Dollar zahlten Besucher für ein Fyre-Festival-Ticket, um zwei Wochenenden 2017 auf einer Privatinsel auf den Bahamas zu verbringen. Allein, das Festival wurde nach dem ersten Tag abgesagt. Statt Luxusunterkunft Notfallzelt, statt Gourmetküche Sandwiches, das Line-Up blieb aus. Netflix-Doku dazu: „Fyre: The greatest party that never happened". (c) portraitfoto.in - stock.adobe.com Der Spreepark 1969 öffnete der Spreepark – damals noch Kulturpark Plänterwald – als erster und einziger Freizeitpark der DDR in Berlin Treptow-Köpenick. 1991 übernahm ihn Schausteller Norbert Witte und der ritt ihn mit einem Schuldenpensum von rund 11 Millionen Euro 2001 in Insolvenz. Seither verwahrlost das Gelände. unsplash/travelcircus.de Ring°Racer 2009 sollte sie am Nürburgring als schnellste Achterbahn der Welt eröffnen. Man startete 2013 mit 160 statt geplanter 217 km/h. Vier Tage nach Eröffnung stellte der ring°racer nach rund 2000 Fahrgästen den Fahrbetrieb ein – wegen Insolvenz des Nürburgrings. Seitdem verfällt sie. (c) Markus Volk - stock.adobe.com Lunar Hilton Gefriergetrocknete Steaks, Martini in Tablettenform, 100 Zimmer aus Mondboden: Kurzurlaub auf dem Mond – wer könnte dem schon widerstehen, dachte sich Milliardär Barron Hilton und entwarf die Idee eines Hilton Satellitenhotels unter der Mondoberfläche - in den 60er Jahren. Eine Träumerei - bis jetzt. (c) elen31 - stock.adobe.com Berliner U-Bahnlinie 10 In der U-Bahnplanung von 1955 sollte die Linie 10 von Weißensee über den Alexanderplatz und Potsdamer Platz bis zur Drakestraße in Lichterfelde führen. Aufgrund der Stadtteilung wurde die Linie nicht durchgesetzt. Einige Bahnhöfe für die "Phantomlinie" wurden dennoch ausgebaut. (c) Mulderphoto - stock.adobe.com Musical Oscar Wilde Mike Read’s “Oscar Wilde” feierte 2004 im Londoner Shaw Theatre Premiere und wurde anschließend direkt abgesetzt. Für die zweite Vorstellung wurden nur noch fünf von 466 Karten verkauft. Man haderte mit der Besetzung und mit Tonproblemen. Die Zeitung "The Guardian" schrieb in etwa: “Man fragt sich, ob der Ton dadurch beeinträchtigt wird, dass sich Oscar Wilde geräuschvoll im Grabe umdreht.” (c) metamorworks - stock.adobe.com 1/13

Von Dubai bis zum Mond

Die Spitze der Tourismus-Flops ortet Travelcircus.de in Dubai. The World Islands verschlang rund 12 Milliarden Euro, gefolgt vom Flughafen Berlin, bei dem etwa die Hälfte der Summe in den Sand gesetzt wurde. Auf dem dritten Platz rangiert die "New South China Mall" in Dongguan (1,1 Mrd. Euro). Gesamt kommt die Reiseplattform auf eine Summe von rund 22,5 Milliarden Euro.