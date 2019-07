In Italien fühlen sich Österreicher im Auslandsurlaub am wohlsten. Besonders überzeugend finden sie Kulinarik und Gastfreundschaft.

Der Canal Grande in Venedig. © (c) Givaga - stock.adobe.com (Givaga)

Italien und Griechenland sind die Favoriten der österreichischen Auslandsurlauber, das ergibt eine Online-Umfrage der Allianz Partners zum Start der Sommerferien, an der rund 500 Personen ab 18 Jahren teilgenommen haben. Vor allem in Sachen Kulinarik, Unterhaltung und Gastfreundschaft überzeugen beide Länder die befragten Österreicher.

So hat Italien vor allem beim Essen die Nase vorne: rund 46 Prozent der Befragten finden das Essen in Italien am besten. Darauf folgt Griechenland mit etwa 18 Prozent und Kroatien mit rund 14 Prozent. Ähnliche Ergebnisse zeichnen sich auch bei der Frage nach Mentalität, Kultur und Gastfreundschaft ab.

Urlaub am häufigsten in Österreich

Mehr als 20 Prozent der österreichischen Auslandsreisen mit mindestens einer Nächtigung gingen im Jahr 2018 nach Italien, das ergeben Erhebungen der Statistik Austria. Erst danach kommen Deutschland (15 Prozent) und Kroatien (13 Prozent).

Mehr als die Hälfte der 21,1 Millionen Urlaubsreisen (In- und Ausland) führten jedoch ins Inland. In der Allianz Partners-Umfrage vom Institut Marketagent.com wird Österreich am häufigsten erwähnt, wenn es um die schönste Urlaubsreise des Lebens geht. Mit 12 Prozent überholt Österreich dabei knapp Italien (11,8 Prozent) und Griechenland (8 Prozent).

Insgesamt wurden in der Umfrage 46 Länder genannt und bewertet. Interessant: Wären Zeit und Geld egal, würden die Österreicher am liebsten in die USA reisen.