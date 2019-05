Food-Festival Die besten kulinarischen Tipps für das Trentino

In der italienischen Dolomitenregion Trentino lockt nicht nur die schöne Aussicht. In den nächsten Monaten findet eine Reihe kulinarischer Höhepunkte statt. Das sind die wichtigsten.

Schmuck: Schlösser des Trentino © (c) Gorilla - stock.adobe.com (Wojciech Gajda)

Für Feinschmecker hält die italienischen Dolomitenregion Trentino eine Menge kulinarischer Entdeckungen bereit. Von Food-Festivals über Käsepicknicks bis zum Dinner unter Sternen - hier sind die Infos:

1. Albe in Malga

Früh aus den Federn, nach einer geruhsamen Nacht in den Bergen und ab in den Stall, Melken ist angesagt. Beim sommerlichen Angebot „Albe in Malga“ vom 21. Juni bis 14. September 2019 ist man mitten drinnen im bäuerlichen Alltag auf der Alm.

So lernt man Interessantes über Wildkräuter in der Küche und erfährt, wie Milch zu Butter gemacht wird. Das Programm ist im Sommer im ganzen Trentino an den Wochenenden buchbar – inklusive Abendwanderung und Hüttenübernachtung.

2. Latte in Festa

Bereits zum vierten Mal geht im Sommer das Milchfestival „Latte in Festa“ an den Start. Vom 7. Juni bis zum 22. September laden elf Veranstaltungen quer durchs Trentino sowohl Einheimische als auch Feriengäste ein, an mehreren Wochenenden das „weiße Gold der Alpen“ in all seinen köstlichen Facetten kennenzulernen – und ausgiebig zu verkosten: Käsereien öffnen ihre Pforten, Wanderungen führen zu rustikalen Sennhütten, den Malghe. Außerdem stehen Schaukochen und Workshops auf dem Programm.

Urige Käseherstellung: Malga Bordolona Foto © Carlo Baroni

3. Bike con gusto

Alle Radfans die eine Mountainbike Tour mit einer kulinarischen Reise im Trentino verbinden möchte, haben vom 2. Juni bis zum 4. August und vom 25. August bis zum 22. September die Gelegenheit dazu.

Zwei Tage önogastronomische Mountainbike Tour in Alpe Cimbra mit Verkostungen von Berghonig, Käse, Trentiner Strudel und einem Mittagessen im Bike Chalet. Die Radroute wird vom Gruppenleiter ausgewählt und führt durch die Gebiete Folgaria, Lavarone und Lusérn mit einer Tourlänge von circa 50 Kilometern.

Doppelter Genuss: Biken und verkosten Foto © ph Sem Cimbra

4. Cerevisia Festival

Italien und BIer? Das passt! Für Kurzentschlossene: Das alljährlich wiederkehrende Craft Beer Festival Cerevisia findet vom 24. bis zum 26. Mai in Fondo im Val di Non statt. Gäste informieren sich im Rahmen kostenloser Workshops über die traditionellen Produktionstechniken der Braumeister und die Auswahl der Zutaten für die Herstellung eines Trentiner Craft Bieres.

Am Freitagabend starten die Teilnehmer mit einem Abendessen, bei dem alle Gerichte in Kombination mit unterschiedlichen Bieren degustiert werden. Eine Reservierung zur Teilnahme ist hierbei erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Das meistgewählte Lieblingsbier unter den Teilnehmern wird am Sonntagnachmittag zum besten Bier ausgezeichnet.