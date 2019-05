Dank Sänger Ed Sheeran 2 Milliarden Youtube-Klicks für Hintertuxer Gletscher

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Klickvieh auf Youtube: der Hintertuxer Gletscher © (c) Getty Images (David Trood)

Was Touristiker besonders freut, ist kostenlose Werbung. Für die PR-Strategen des Hintertuxer Gletschers in Tirol ist dieser Traum jetzt wahr geworden. Im Oktober 2017 drehte der Sänger Ed Sheeran das Musikvideo zu seinem Song „Perfect“ in dem Skigebiet. Dabei wedelt Sheeran die Pisten hinab, machte Schneeengel und und tauschte mit Schauspielerin Zoey Deutch für die Kamera Küsse bei Schneegestöber aus.



1,5 Jahre nach Veröffentlichung des Clips auf Youtube sammelten sich insgesamt 2 Milliarden Klicks auf das Video an. Und das kommt wirklich nicht oft vor. Bis jetzt haben nämlich nur 34 Videos die 2-Milliarden-Marke durchbrochen.