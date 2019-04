Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Häuschen des Riesenzottels Hagrid aus der "Harry Potter"-Saga wurde für Urlauber nachgebaut © Warner Bros

Wer kennt sie nicht? Hagrids Hütte - jenes Häuschen, das in der "Harry Potter"-Saga mehr als einmal zum Schauplatz von atemberaubenden Szenen wurde. In einem Themenpark in North Shire im Norden Englands können sich Fans des Potter-Universums schon bald in einem Nachbau von Hagrids Zuhause einmieten. Sechs Gäste passen in das sogenannte "Groundskeepers Cottage". An Luxus spart das Ferienhaus nicht. In einer frei stehenden Badewanne lässt es sich etwa prima plantschen. Doch das kostet. Und zwar 195 Pfund pro Nacht. Eröffnet wird am 2. Mai 2019. Das ist der internationale Harry-Potter-Tag.



Eigentümerin Carol Cavendish investierte 195.000 Pfund in das Cottage. Doch Hagrids Hütte ist nicht ihr einziges Projekt. Auf ihrem Anwesen kann man sich schon seit längerer Zeit in einer Hobbit-Höhle oder dem Green Dragon Café aus "Herr der Ringe" einmieten.



Bücher waren immer ein wichtiger Teil meines Lebens, auch nach der Diagnose Legasthenie, die für mich bedeutete, dass ich mir das Lesen beibringen musste. Eigentümerin Carol Cavendish ("Daily Mail"-Interview)

Für Harry-Potter-Fans: Eine Nacht in Hagrids Hütte In einer freistehenden Badewanne lässt es sich etwa prima plantschen. Facebook / North Shire Eigentümerin Carol Cavendish investierte 195.000 Pfund in das Cottage. Facebook / North Shire Eröffnet wird am 2. Mai 2019...



Facebook / North Shire ... denn das ist der internationale Harry-Potter-Tag. Facebook / North Shire Das Ferienhaus steht in einem Themenpark in North Shire im Norden Englands. Facebook / North Shire Sechs Gäste passen in das sogenannte "Groundskeepers Cottage". Facebook / North Shire 1 /6

Die Bücher hätten ihr durch eine herausfordernde Zeiten geholfen. Und: "Deshalb ist es so fantastisch, eine Umgebung zu schaffen, in der auch andere den Alltag hinter sich lassen und in ihr Lieblingsbuch eintauchen können."