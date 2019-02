Die größten Partys in Europa: Das sind die Top 10 Musik-Festivals 2019 - welches Land Festivalkönig ist und warum ausgerechnet das größte Festival nichts kostet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Budapest geht die Post ab © (c) www.facebook.com/csudaisandor

Nein, das wird nicht “FYRE: The Greatest Party That Never Happened” - die Netflix-Doku über das nie stattgefundene Luxusfestival. Auf diesen Musik-Festivals kann man heuer mit Sicherheit Party machen.