Das Interesse an Fernreise steigt wieder - auch die Malediven gehören zu den beliebten Destinationen © (c) forcdan - stock.adobe.com

Rund 88 Prozent der Österreicher planen im neuen Jahr zu verreisen - zu dem Ergebnis kam man im "Ruefa Reisekompass 2019", der im Rahmen der Ferienmesse am 10. Jänner präsentiert wurde. Für die Umfrage befragt Ruefa die Österreicher einmal jährlich nach ihren Reiseplänen und Urlaubsvorlieben. Durchgeführt wurde die Studie mit 1500 Online-Interviews von Marketagent.com.

Demnach planen 88 Prozent der Österreicher im kommenden Jahr zumindest einmal zu verreisen. Rund 80 Prozent verreisen bis zu dreimal im Jahr, jeder Fünfte viermal oder öfter. „Urlaub wird den Österreichern zunehmend wichtig - für 23 Prozent der Befragten hat er im Vergleich zum Vorjahr an Bedeutung gewonnen“, erklärt Helga Freund, Geschäftsführerin von Ruefa.

Ausdauernd urlauben

54 Prozent der Österreicher planen 2019 zwischen mehr als einer und bis zu drei Wochen zu verreisen, jeder Vierte sogar mehr als drei Wochen. Knapp Dreiviertel der Österreicher haben für ihren Urlaub im kommenden Jahr ein Budget von bis zu 1500 Euro pro Person zur Verfügung. Mehr als die Hälfte der Österreicher plant ihren Haupturlaub in den Sommermonaten Juli und August. Dieser dauert zumeist ein bis zwei Wochen.

Die Altersgruppe 60+ bevorzugt die Vor- und Nachsaison und verreist am liebsten im Juni und September. Auf die Wintersaison (November bis April) entfallen nur elf Prozent der Haupturlaube.

Auf einen Blick

- Rund 81 Prozent der Österreicher wollen 2019 in Europa bzw. im näheren Ausland urlauben. Ganz oben auf der Wunschliste stehen Italien, Kroatien, Deutschland, Griechenland und Spanien.

- Etwa 73 Prozent planen (auch) einen Urlaub in Österreich, bevorzugt in einer Thermenregion, an einem See oder in den Bergen. Beliebtestes Bundesland ist mit Abstand die Steiermark, gefolgt von Salzburg und Kärnten.

- Das Interesse an Fernreisen hat weiter zugenommen: 26 Prozent zieht es 2019 in die weite Welt. Das beliebteste Fernreiseziel ist mit Abstand die USA, gefolgt von Thailand, den Malediven, der Dominikanischen Republik und Australien.

- Auch Städtereisen werden immer populärer: 57 Prozent planen 2019 eine europäische Stadt zu besuchen, 6 Prozent eine internationale Metropole. Die beliebtesten Ziele in Europa sind Amsterdam, London, Berlin, Barcelona und Hamburg. Bei den internationalen Metropolen führt New York vor Dubai, San Francisco, Bangkok, Miami und Tokio.

- Der Preis ist das wichtigste Kriterium für die Wahl der Destination, gefolgt vom Klima bzw. Wetter am Urlaubsort. Ruhe, die Auszeit vom Job und Zeit mit Freunden und der Familie zu verbringen wird den Österreichern im Urlaub immer wichtiger.