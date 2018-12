Weil der King of Rock'n'Roll einst in Friedberg stationiert war, hat man sich in der Stadt nun etwas Besonderes einfallen lassen: Ampeln zeigen ab sofort die Silhouette von Elvis Presley.

Elvis als Silhouette an der Ampel - bei Grün, Gelb und Rot © (c) Ernesto Ochoa Sainz - stock.adobe.com

Elvis-Fans dürfen sich freuen. Der "King of Rock'n'Roll" gibt in der hessischen Stadt Friedberg ab sofort den Weg frei. Seit dieser Woche zeigen dort gleich drei Fußgängerampeln den Umriss von Elvis Presley. Passenderweise sind die Signalanlagen rund um den Elvis-Presley-Platz der Stadt zu finden.

Das rote Licht zeigt den 1977 verstorbenen Sänger stehend am Mikro. Das grüne Signal präsentiert den Fußgängern einen Elvis beim berühmten Hüftschwung.

Elvis Presley (1935-1977) war von Oktober 1958 bis März 1960 als US-Soldat in Friedberg stationiert und lebte während dieser Zeit in der Nachbarstadt Bad Nauheim. In beiden Städten ist ein "Elvis Presley-Verein" aktiv. In Bad Nauheim gibt es noch immer Pilgerstätten, wo Fans Kerzen, Blumen oder kleine Geschenke für ihr Idol ablegen. Auch ein "European Elvis Festival" gibt es in der Stadt. Außerdem soll künftig eine Bronzestatue des Sängers eine Brücke in Bad Nauheim schmücken.