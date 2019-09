Indian Summer gibt's nicht nur in Nordamerika: Mystische Wälder rund um die chinesische Mauer, Sandsteinfelsen in einem Meer aus Farben an der tschechischen Grenze - die schönsten Herbstwälder im Ranking.

Märchenhafte Herbstwälder © (c) eyetronic - stock.adobe.com

Der Begriff Indian Summer ist mehr als 300 Jahre alt und beschreibt urspünglich eine trockene, warme Wetterperiode im nordamerikanischen Spätherbst, die mit einer starken Verfärbung der Blätter einhergeht. Doch der Herbst ist auf seiner Weltreise nicht zu stoppen und hüllt einen Wald nach dem anderen in bunte Farbpracht. Warum also nur nach Nordamerika schauen, wenn es doch weltweit schöne Wälder gibt.

Die Reise-Buchungsplattform Travelcircus.de hat sich auf die Suche nach den schönsten Herbstwäldern der Welt gemacht und die Top 10 "Indian Summer" - von Slowenien bis Neuseeland - ausgewählt. Hier sind sie: