Laut neuer Studie Klimawandel bedroht Welterbe am Mittelmeer

Šibenik an der kroatischen Adriaküste © FOTOLIA

Fluten und Küstenerosion bedrohen nach Forscherangaben in Zukunft Dutzende Unesco-Welterbestätten, weil der Meeresspiegel steigt. Viele Touristenattraktionen vor allem in Italien, Kroatien und Griechenland seien betroffen, schreiben die Autoren um Lena Reimann von der Uni Kiel im Fachblatt "Nature Communications". Viele Denkmäler müssten besser vor den Folgen des Klimawandels geschützt werden.

Bereits jetzt seien von den 49 untersuchten Welterbestätten in niedriggelegenen Küstengebieten des Mittelmeers 37 von einer sogenannten Jahrhundertsturmflut bedroht - ihr Risiko beträgt in jedem einzelnen Jahr ein Prozent. 42 seien durch mögliche Küstenerosion gefährdet. Bis zum Jahr 2100 könnte das Flutrisiko in der gesamten Region um bis zu 50 Prozent steigen und das Erosionsrisiko um bis zu 13 Prozent - wobei einzelne Denkmäler weit stärker betroffen sein könnten.

Liste der Unesco: Welterbe Die UN-Kulturorganisation Unesco hat insgesamt 20 Orte in in die Liste des Welterbes aufgenommen. Darunter Tehuacan-Cuicatlan-Tal in Mexiko, wo es die größte Biodiversität Nordamerikas gibt. Unter anderem "die dichtesten Wälder von Säulenkakteen unseres Planeten" und "ein außergewöhnliches Wassermanagementsystem" auf dessen Grundlage erste landwirtschaftliche Siedlungen entstehen konnten, erklärte das Welterbe-Komitee. APA/AFP/JOEL MERINO Mit dabei ist auch die Vulkankette der Chaine des Puys in der französischen Auvergne. Sie erstreckt sich in Nord-Süd-Richtung über eine Länge von etwa 30 Kilometern und umfasst an die hundert erloschene Vulkane. Die geologische Verwerfung Limagne und das Relief der Montagne de la Serre im Zentrum des Landes zeugen zusammen von der Entstehung der Alpen vor 35 Millionen Jahren. FOTOLIA Der Berg Fanjingshan in der chinesischen Provinz Guizhou beheimatet zahlreiche endemische und gefährdete Tier- und Pflanzenarten, wie etwa die Fanjingshan-Tanne und den chinesischen Riesensalamander. In den Barberton Makhonjwa-Berge im Nordosten Südafrikas "finden sich besonders gut erhaltene Spuren von Meteoriteneinschlägen", begründete die Unesco ihre Entscheidung. Office of the Leading Group for World Heritage Application of Tongren City Der Barberton Greenstone Belt ist ein Gebirge in der südafrikanischen Provinz Mpumalanga und in Swasiland. Er gehört zu den Grünsteingürteln und erhebt sich bis zu 1800 Meter über dem Meeresspiegel. Er besteht aus Gesteinen, die zu den ältesten der Erdoberfläche gehören, und wird Genesis of Life (deutsch etwa: „Entstehung des Lebens“) genannt, weil dort die weltweit ältesten Spuren von Leben entdeckt wurden. Tony Ferrar Haithabu war eine bedeutende Siedlung dänischer Wikinger und schwedischer Waräger im heutigen Deutschland. Der Ort gilt als frühe mittelalterliche Stadt in Nordeuropa und war ein wichtiger Handelsort und Hauptumschlagsplatz für den Fernhandel zwischen Skandinavien, Westeuropa, dem Nordseeraum und dem Baltikum. Der seit über neun Jahrhunderten verlassene Ort ist gemeinsam mit dem Danewerk das bedeutendste archäologische Bodendenkmal in Schleswig-Holstein. FOTOLIA Der heute evangelische Naumburger Dom St. Peter und Paul in Naumburg in Deutschland ist die ehemalige Kathedrale des Bistums Naumburg und stammt größtenteils aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Er gehört zu den bedeutendsten Bauwerken der Spätromanik in Sachsen-Anhalt und ist eine Station an der Straße der Romanik. FOTOLIA Der Bikin-Nationalpark in Russland wurde im November 2015 ausgewiesen und umfasst eine Fläche von 1,16 Millionen Hektar. Namensgeber ist der Fluss Bikin, für dessen mittleren Lauf üppige Nadel-Laub-Mischwälder mit Hunderten verschiedenen Gehölzarten charakteristisch sind. Insbesondere die Korea-Kiefer kommt häufig vor. Im Nationalpark ist unter anderem der Amur-Tiger zu Hause. In der gesamten Bikin-Region leben rund zehn Prozent der gesamten Tigerpopulation Russlands. V. Kantor Pimachiowin Aki ("Land das Leben spendet") ist ein großes Biosphärenreservat, das in dem Gebiet der borealen Nadelwälder in Teilen von Ontario und Manitoba liegt. Es hat eine Fläche von rund 43.000 Quadratkilometern, was etwa der Größe des Kernlands von Dänemark (ohne Grönland und Färöer) entspricht. IUCN Der Parque Nacional Natural Chiribiquete ist ein im Jahr 1989 gegründeter kolumbianischer Nationalpark. Mit einer Fläche größer als die Niederlande von 41.548 km2 ist er der größte Nationalpark im Amazonasgebiet und der größte kolumbianische Nationalpark. Benannt ist der Park nach der Tafelberg-Landschaft. Prähistorische Bewohner haben Tausende Felszeichnungen hinterlassen, die den Park zu einer der bedeutendsten Fundstellen dieser Art auf dem amerikanischen Kontinent macht. Steve Winter Die Art-Deco-Gebäude in Mumbai bilden die vermutlich zweitgrößte Ansammlung von Bauwerken dieses Stils, übertroffen nur von Miami. Die meisten der Bauten wurden zwischen 1930 und 1955 im Süden der Küstenstadt erbaut. Dort stehen sie in starkem Gegensatz zu den früher erbauten viktorianisch-gotischen Strukturen. FOTOLIA Thimlich Ohinga ist die größte und am besten erhaltene traditionelle Siedlung im Westen von Kenia. Sie besteht aus Trockensteinmauern und soll mehr als 550 Jahre alt sein. Ephraim Mwangi Acht Ausgrabungsstätten in der iranischen Provinz Fars zeugen mit ihren Festungen, Palästen und Städten von der einstigen Größe des Sassanidenreichs. B. Sedighi Auf der koreanischen Halbinsel zeugen buddhistische Bergtempel, die Sansa, davon, wie sich der Glaube mit indigenen Religionen vereint hat. Die Unesco hat sieben dieser Tempel in Südkorea zum Weltkulturerbe ernannt. "Diese Bergkloster sind heilige Orte, die als lebendige Stätten des Glaubens und täglicher religiöser Ausübung bis heute überlebt haben", erklärte die Organisation. CIBM Die Olivetti-Industriestadt Ivrea wurde zwischen 1930 und 1960 vom italienischen Unternehmer und Politiker Adriano Olivetti errichtet. Mit ihren Wohn- und Produktionsgebäuden sei die Stadt ein "beispielhaftes soziales Projekt", erklärte das Unesco-Komitee bei seiner Jahrestagung in der bahrainischen Hauptstadt Manama. Maurizio Gjivovich In Japan wurden Christen vor einigen Jahrhunderten brutal verfolgt. Zwölf christliche Orte im Süden des Inselstaates wurden nun in die Unesco-Liste aufgenommen. Diese zehn Dörfer, die Hara-Burg und die Oura-Kathedrale "zeugen auf einzigartige Weise von einer kulturellen Tradition" von Christen, die rund 250 Jahre lang versteckt ihren Glauben lebten und weitergaben, erklärte die Unesco. Kyushu Air Lines Der Göbekli Tepe ist ein prähistorischer Fundort 15 Kilometer nordöstlich der südostanatolischen Stadt Şanlıurfa in der Türkei. Es handelt sich um einen durch wiederholte Besiedlung entstandenen Hügel mit einer Höhe von 15 Metern und einem Durchmesser von rund 300 Metern. Er wird seit Mitte der 1990er-Jahre als Langzeitprojekt des Deutschen Archäologischen Instituts ausgegraben. Bei diesen Arbeiten wurden bisher etwa 1,5 Prozent des Areals freigelegt. Eine vollständige Ausgrabung ist nicht geplant. Göbekli Tepe Project Mit der Kalifenstadt Medina Azahara nahe dem südspanischen Cordoba würdigte das Komitee ein wichtiges Zeugnis der arabisch-islamischen Herrschaft über Andalusien. Die im Jahr 936 gegründete Stadt vermittle ein "tiefes Verständnis der westlichen islamischen Zivilisation von al-Andalus auf der Höhe ihrer Prachtentfaltung". Die ummauerte Stadt diente dem andalusischen Kalifen als Residenz und als Ort für den Empfang von Gästen. M. Piju Qalhat ist eine Siedlung im Nordosten von Oman. In früheren Zeiten befand sich hier ein bedeutendes Handelszentrum für den Handel zwischen der Arabischen Halbinsel und Indien. MHC Al-Ahsa ist eine historische Landschaft im östlichen Saudi-Arabien. Die Oase ist mit 2,5 Millionen Dattelpalmen die größte der Welt und beherbergt Gärten, historische Bauten, geschäftige Städte und archäologische Stätten. Die ersten Besiedlungen gab es bereits in neolithischer Zeit. Franois Cristofoli Die im zentralen Westgrönland gelegene Kulturlandschaft Aasivissuit–Nipisat umfasst große Winterresidenzen, Spuren der Karibu-Jagd und archäologische Fundorte der Paleo-Inuit- und Inuit-Kulturen aus mehr als 4200 Jahren menschlicher Geschichte. Zur Welterbestätte gehören sieben Orte von Nipisat im Westen bis Aasivissuit im Osten. Olafur Rafnar Olafsson 1/20

Die Gefahr von Überflutungen ist demnach besonders hoch im nördlichen Adriaraum: Die Lagune von Venedig, die Renaissancestadt Ferrara im Po-Delta und die Basilika von Aquileia. In Kroatien zähle die historische Stadt Trogir und die Kathedrale des Heiligen Jakob in Sibenik dazu, erklärte Autorin Reimann. Das bedeute aber nicht, dass gesamte Stätten untergehen werden, sondern es könne auch nur einen Teil der Denkmäler betreffen.

Erosion ist der Studie zufolge besonders gefährlich für die archäologischen Stätten Tyros im Libanon, Pythagorio und Heraion auf der griechischen Insel Samos und Ephesos in der Türkei sowie in Tarragona in Spanien. Nur zwei untersuchte Unesco-Stätten, Medina in Tunesien und Xanthos-Letoon in der Türkei, seien von keinem der beiden Risiken bis Ende des 21. Jahrhunderts betroffen, schreiben die Forscher.

Für die Studie nutzten die Wissenschafter vier unterschiedliche Klimaszenarien zum Abschätzen, wie stark der Meeresspiegel bis zum Jahr 2100 ansteigen könnte. Durch die Erderwärmung schmelzen Eis und Gletscher, so erhöht sich der Meeresspiegel. Je mehr dieser steigt, desto höher ist das Risiko. Schutzmaßnahmen, die an einigen Stätten schon ergriffen wurden, seien in der Studie nicht einberechnet worden, sagte Reimann.

Kulturdenkmäler versetzen?

Die Forscher zeigen verschiedene Möglichkeiten auf, das Problem anzugehen. Es müsste ein allgemeines Bewusstsein für die Gefahr geschaffen werden. Den Menschen müsste klar gemacht werden, was ein Verlust der Stätten bedeuten würde. Zum anderen könnte besserer Küstenschutz helfen, was aber sehr teuer sei. Ein Beispiel ist Venedig. Dort entstehen Barrieren in der Lagune, die bei Hochwasser ausgefahren werden können.

Doch ob das auf Dauer hilft? "Venedig werden wir verlieren, das ist nicht umstritten", sagte Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der zum selben Thema forscht. Die Frage sei nur wann. "Es kann Jahrhunderte dauern." Die Entwicklung sei langsam aber "unaufhaltsam". Es gebe zwar Anpassungsmöglichkeiten. Diese müssten jedoch sehr groß angelegt sein. "Das Mittelmeer kann man aber nicht dicht machen."

Könnte man im Notfall gar das ganze Kulturdenkmal versetzen? In manchen Fällen wie bei der Kathedrale von Sibenik in Kroatien sei das sogar möglich, heißt es in der Studie. Es sei aber keine echte Option, da die Bauten stark mit der ihrer Lage verbunden seien und viele genau deshalb so reizvoll und wichtig seien. Zudem wäre es bei sehr großen archäologischen Anlagen auch gar nicht möglich.