Die Seebrücke in Sellin auf Rügen © Vilgut

Die Füße versinken halb im feinen Sand, am Ende des kilometerweiten Strandes sieht man nur einen Leuchtturm, man ist alleine. So stellt man sich Sommerurlaub vor. Wer nun an Balearen, Kanaren oder irgendwelche Südseeinseln denkt: weit gefehlt. Denn das beschriebene Idyll liegt mehr als 800 Kilometer nördlich von Graz oder Klagenfurt auf der Ostsee-Insel Rügen.

Dennoch braucht man nicht länger als einen halben Tag, um dorthin zu gelangen. Ab Graz und Wien kann man zu sehr vernünftigen Preisen nach Berlin-Tegel fliegen. Dort besorgt man sich beim Autoverleiher seines Vertrauens einen Wagen. Weiter geht es auf deutschen Autobahnen durch Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Man passiert gefühlt Tausende Windräder, nach drei Stunden erreicht man dann die Rügenbrücke. Für den Autor dieser Zeilen ging es dann noch eine Dreiviertelstunde durch die Insel, bis in die kleine, beschauliche Ortschaft Lohme im Norden Rügens.

Rügen: Traumstrände und Natur Von Österreich aus ist die Ostseeinsel Rügen erstaunlich schnell erreichbar. Mit dem Flieger nach Berlin und von dort aus mit dem Leihauto weiter. Das dauert weniger als sechs Stunden. Wer die ganze Strecke mit dem Auto fahren will, sollte sich auf zwölf Stunden Fahrzeit einstellen. Belohnt wird die Mühe mit Badegenuss in idyllischen Ostseebädern. Die ganze Reportage lesen Sie hier. Vilgut Üblicherweise erreichen die Temperaturen auf Rügen selbst in der Hochsaison nur selten die 30 Grad. Strandkörbe schützen vor Wind und kosten acht Euro pro Tag. Vilgut Am bekanntesten ist das Ostseebad in Sellin mit seiner markanten Seebrücke. Ein beliebter Ort für Hochzeitsfeiern. Vilgut Ebenso berühmt ist das Ostseebad in Binz. Die Stadt ist deutlich größer und es gibt eine ausgedehnte Strandpromenade, auf der sich ein Gründerzeit-Haus ans andere reiht. Vilgut Wer es ruhiger will, sollte nach Glowe fahren. Der Ort im Norden der Insel ist der Startpunkt der Schaabe, einem zwölf Kilometer langen Sandstrand, auf dem man problemlos ein einsames Fleckchen findet. Vilgut Auch ein Monument der dunklen Geschichte Deutschlands findet sich auf Rügen: Das KDF-Bad Prora, geplant von den Nazis für regimetreue Anhänger. Vilgut Der fünf Kilometer lange Bau wurde aufgrund des Zweiten Weltkriegs nie fertiggestellt. Im Kalten Krieg wurde er zum Teil als Kaserne genutzt, weite Teile wurden dem Verfall überlassen. Seit 2004 wird die Prora Stück für Stück renoviert. So entstand eine Jugendherberge. In anderen Bauabschnitten kann man Eigentumswohnungen kaufen. Der Strand ist nur wenige Schritte entfernt. Vilgut Naturliebhaber kommen im Nationalpark Jasmund auf ihre Kosten. Buchen spenden dem Wanderer Schatten. Vilgut Im Nationalpark befindet sich auch der bekannteste Kreidefelsen der Insel: der Königsstuhl. Der Legende nach wurde der zum Herrscher der Insel gewählt, der den Felsen am schnellsten hinaufklettern konnte. Vilgut Wie bei Inseln üblich ist Fisch das Hauptnahrungsmittel in Rügen. Vorherrschend sind Ostseefische wie Dorsch, Scholle oder Hering. Ein Geheimtipp ist das Lokal "Peters Fisch" in der Nähe von Glowe. Vilgut 1/10

Der Nachbarort im Westen, Glowe, ist der Startpunkt des zwölf Kilometer langen Sandstrands der Schaabe. Durch einen kleinen Wald von der Straße geschützt findet hier jeder einen Fleck, an dem man Sand, Meer und Sonne ungestört genießen kann.

Wer lieber das klassische Ostsee-Bad-Feeling haben will, macht sich mit dem Auto auf in die Seebäder Binz oder Sellin im Südosten der Insel. Während in den 1970er- und 1980er- Jahren in Spanien oder Italien Bettenburgen gebaut wurden, blieb die Insel in der damaligen DDR von derlei architektonischen Grauslichkeiten verschont und das Ambiente der Gründerzeit erhalten, das heute wie einst die mondäne Berliner Gesellschaft lockt. Acht Euro pro Tag kostet einer der Strandkörbe, in denen man vor Wind geschützt die Sonne genießen kann, bei Temperaturen, die nur selten die 30-Grad-Marke erreichen. Das Meer ist flach, man kann weit hineingehen. Eine Warnung: Die Ostsee ist nicht die Adria. Sie hat selbst im Hochsommer höchstens 20 Grad.

Nördlich von Binz befindet sich auch ein bauliches Denkmal aus der dunklen Zeit der deutschen Geschichte: das von den Nazis erbaute KDF-Bad Prora. Der fünf Kilometer (!) lange Koloss sollte eine Art Urlaubshotel für Regimetreue werden. Der Zweite Weltkrieg verhinderte die Fertigstellung. Bis 2004 wurde es teilweise als Kaserne genutzt oder dem Verfall preisgegeben. Seither wurden einzelne Teile verkauft, die laufend renoviert werden. So entstand eine Jugendherberge und zahlreiche Wohnblöcke mit Eigentumswohnungen.

Reisetipps Erreichbarkeit: mit dem Flugzeug nach Berlin. Danach fährt man mit einem Leihauto drei bis vier Stunden bis auf die Insel. Unterkunft: Sassnitz, Binz, Sellin und Göhren sind die klassischen Ostseebäder. Hier sind die Hotels etwas teurer. In den kleineren Orten der Insel nächtigt man günstiger. Essen: In Rügen lässt sich gut und günstig Fisch essen.Vorherrschend sind Dorsch, Scholle und Hering.

Naturverbundene Urlauber kommen im Nationalpark Jasmund auf ihre Kosten, einem Unesco-Welterbe. Bei Wanderungen durch den größten zusammenhängenden Buchenwald Ostdeutschlands spenden die Bäume Schatten. Das Ziel ist der bekannteste Kreidefelsen der Insel, der „Königsstuhl“. Angesichts der Vielfalt Rügens sollte man sich eine Woche Zeit nehmen, um die ganze Insel zu erkunden.

