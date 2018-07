Eine aktuelle Umfrage verrät, was die Österreicher im Urlaub am meisten vermissen - und was nicht.

© FOTOLIA

Die Urlaubszeit naht und viele Familien bereiten sich auf die schönsten Tage des Jahres vor. So schön der Urlaub auch sein wird, gibt es etwas, das Herr und Frau Österreicher aus ihrem Leben im Alltag vermissen? Das Focus-Institut hat dazu Anfang Mai eine Studie durchgeführt. 1005 Personen, repräsentativ für die webaktive österreichische Bevölkerung ab 15 Jahren, nahmen an der Onlineerhebung teil.

Die Ergebnisse zeigen klar: Es gibt etliche Dinge, die im Urlaub vermisst werden. An der Spitze steht das saubere, hochqualitative Wasser, das bei uns aus der Wasserleitung kommt - 81 Prozent geben an, dies im Urlaub zu vermissen. Aber nicht nur das Grundbedürfnis, den Durst jederzeit und kostenlos stillen zu können, fehlt vielen, auch die übliche Bequemlichkeit in der Nacht und am Morgen vermissen etliche Menschen im Urlaub. Das eigene Bett, der eigene Polster und die gewohnte Toilette fehlen jeweils zwischen 64 und 61 Prozent der Befragten. Auch noch von rund der Hälfte der Befragten vermisst werden die eigene Kaffeemaschine und das schnelle Internet.

Was die Österreicher im Urlaub am meisten vermissen - und was nicht Foto © FOCUS INSTITUT

Gibt es auch Dinge, bei denen man froh ist, ihnen für ein paar Wochen zu entkommen? Ganz eindeutig: Ja! Dem Chef bzw. der Chefin für eine gewisse Zeit zu entkommen wird von 75 Prozent als Vorteil erlebt. Generell den Beruf hinter sich lassen zu können freut rund 70 Prozent. Dem gewohnten Wetter (53 %), dem gewohnten Fernsehprogramm (45 %) und dem Streamen von Filmen und Serien (44 %) zu entkommen wird auch von rund der Hälfte als positiver Effekt des Urlaubs betrachtet.

Ein Blick auf die Unterschiede zwischen Männern und Frauen zeigt, dass die weibliche Hälfte der Bevölkerung tendenziell stärker Dinge aus dem Alltag vermisst, es aber auch als Freude empfinden, dem gewohnten Trott zu entkommen. Auffällig ist zudem, dass Männer bei Freunden und Bekannten eher froh sind, ihnen zu entkommen, während Frauen sie vermissen. Männer vermissen die eigenen Handtücher und das Fernsehprogramm deutlich weniger oft als Frauen.