URLAUBSPLÄNE Nur jeder zweite Österreicher verreist im Sommer

Nur etwa jeder zweite Österreicher verreist im Sommer, am häufigsten werden Kurztrips oder zweiwöchige Urlaube gebucht, ist das Ergebnis einer IMAS-Umfrage. Die meisten Urlauber zieht es demnach ins Ausland, bevorzugtes Reisemittel ist das Flugzeug. 20 Prozent der Befragten gaben an, in einem Hotel oder einer Pension in Österreich urlauben zu wollen. Die Urlaubsdauer liegt im Schnitt bei 13 Tagen.