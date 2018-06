Facebook

Die Reisesuchmaschine von checkfelix hat das Suchverhalten von Österreichs Reisenden genauer analysiert.

Die Ergebnisse im Überblick:

Beliebte Reiseziel und Kosten:

Ihren Urlaub verbringen Österreicher am liebsten in Europa. 85 Prozent aller Suchanfragen erfolgten für Destinationen auf dem eigenen Kontinent. Für einen Kurzurlaub sind Städtetrips beliebt: Wien, Salzburg, Paris (Fotoserie: Im Wassertaxi über die Seine schweben) und Amsterdam gehören dabei zu den klaren Favoriten. Bei längeren Urlauben zieht es die Österreicher ans Meer. Vor allem Stranddestinationen an der Adria, wie Porec, Lignano Sabbiadoro (Fähre verbindet Lignano und Bibione) und Jesolo stehen für einen bis zu zweiwöchigen Aufenthalt besonders hoch im Kurs. Bei einer Reise von mehr als 14 Tagen gönnen sich Österreichs Reisende vor allem im Herbst und Winter an sonnenverwöhnten Zielen, wie Pattaya, Dubai (Acht Tipps für Dubai), Ko Samui und Bangkok eine wohlverdiente Auszeit vom tristen Wetter zu Hause.



Trendziele:

Innerhalb Österreichs verzeichnet die Thermenstadt Laa an der Thaya den größten Anstieg an Hotelsuchanfragen. Österreicher, die sich für einen Urlaub zu Hause entscheiden, interessieren sich außerdem für Velden am Wörthersee (+64 Prozent) und Bregenz (+43 Prozent). Innerhalb Europas ist Paris heuer besonders gefragt. Im Vergleich zum letzten Jahr legten die Suchanfragen nach einer Übernachtung in der Stadt der Liebe um 135 Prozent zu. Auf der Langstrecke zieht es Österreichs Reisende tendenziell in den Osten: nach Unterkünften in Dubai (+35 Prozent), Ko Samui (+33 Prozent) und Hongkong (+27 Prozent) wurde im Vergleich zum Vorjahr am häufigsten gesucht.



Buchungszeitpunkt:

Mit dem Beginn der Arbeitswoche begeben sich die Österreicher auch am liebsten auf die Suche nach ihrer nächsten Reise. Montag ist der beliebteste Tag für die Hotelsuche. Dabei suchen sie im Schnitt 3 bis 4 Minuten nach dem idealen Hotel an ihrem Lieblingsziel. Die konkrete Buchungsentscheidung treffen Reisende bei einem Kurztrip durchschnittlich 24 Tage im Voraus, bei einem längeren Hotelaufenthalt wird die Buchung sogar bereits 3 Monate vor der geplanten Anreise abgeschlossen.



Hotelvorlieben der Österreicher:

Für die Übernachtung im wohlverdienten Urlaub bevorzugen Österreichs Reisende ein Zimmer im 4-Sterne-Hotel. Jeder Zweite (49 Prozent) gab im Zuge der Reisestudie von checkfelix an, nach Zimmern in eben dieser Kategorie zu suchen. Trotz der gehobeneren Sternekategorie sollte der Preis aber dennoch stimmen - Für 6 von 10 (59 Prozent) der Österreicher ist ein günstiger Zimmerpreis das wichtigste Kriterium bei der Hotelsuche, gefolgt von einem Angebot an ruhigen Zimmern und einer Strandlage (49 Prozent).