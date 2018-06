Das fängt ja gut an! Der Flug verspätet, das Gepäck nicht angekommen, eine laute Baustelle vor dem Hotelzimmer, schmutzige Handtücher, falsche Summen bei der Kreditkartenabrechnung: Das können Sie tun, wenn der Urlaub enttäuschend ausfällt.

Stress statt Erholung: Was Sie gegen Flugverspätung und andere Widrigkeiten tun können © (c) Antonioguillem - stock.adobe.com

Die AK Konsumentenschützer haben ein Notfallpaket für nach dem Urlaub geschnürt - hier sind die besten Tipps zu Flugverspätung, Rücktrittswunsch und verloren gegangenen Koffern:

1 Ansprüche einfordern

Machen Sie nach der Rückkehr Ihre Ansprüche

geltend, am besten mittels eingeschriebenem Brief. Ansprechpartner

für Reisemängel bei Pauschal-reisen ist Ihr Reiseveranstalter. Bei

extra Flugbuchungen müssen Sie sich an die Fluglinie wenden, die den

Flug hätte durchführen sollen oder durchgeführt hat.

2 Nicht abspeisen lassen

Lassen Sie sich bei Ihren berechtigten

Beschwerden nicht mit Gutscheinen abwimmeln. Eine Preisminderung ist

vom Reiseveranstalter in bar zu leisten.

3 Was gibt's zurück?

Orientierung zur Höhe der Preisminderung bei

Pauschalreisen bietet die Frankfurter Tabelle. Ein Beispiel:

verschmutzter Pool - zehn bis 20 Prozent.

4 Entgangene Urlaubsfreude:

Für entgangene Urlaubsfreude ist

Schadenersatz möglich. Voraussetzung: zumindest erhebliche vom

Reiseveranstalter verschuldete Mängel.

5 Reiseveranstalter oder Fluglinie pleite

Reiseveranstalter haben eine Insolvenzabsicherung. Sie müssen im Fall einer Insolvenz für Ersatzflüge oder eine andere Beförderung sorgen - im Gegensatz zu reinen Flugbuchungen.

6 Flug verspätet, Geld zurück

Hebt die Airline mindestens zwei oder mehr Stunden später ab, haben Sie Anspruch auf Essen, Getränke und wenn nötig auf ein Hotel. Bei Ankunftsverspätungen von drei oder mehr Stunden steht Ihnen auch eine Entschädigung zu.

7 Rücktritt bei Unruhen, Terror & Co

Gibt es eine offizielle Reisewarnung können Sie kostenlos zurücktreten. Auch sonst kann es ein Rücktrittsrecht geben: Wenn unvorhersehbare Ereignisse nach Vertragsabschluss passieren und eine Reise unmöglich oder unzumutbar wird, können Sie kostenfrei stornieren. Am besten: Reiseveranstalter kontaktieren!

8 Vorsicht, Spesen bei Plastikgeld

Wer mit Plastikkarte zahlt oder Geld abhebt, muss im Urlaub mit Spesen rechnen. So fallen in Nicht-Euro-Ländern immer Spesen an. Auch im Euro-Raum können Spesen verrechnet werden, etwa beim Abheben mit der Kreditkarte.

9 "Draufzahlen" beim Plaudern und Surfen

Achtung bei EU-Urlauben! Immer mehr Handy-Anbieter schränken Roaming ein oder schließen es sogar aus, vor allem bei Wertkarten.