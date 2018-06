Facebook

Griechenland bleibt weiterhin das Lieblingsreiseziel der Österreicher © (c) Tierney - stock.adobe.com

Sehr gut erholt haben sich im Vergleich zum Vorjahr die Reiseziele Türkei und Ägypten. Bei den Buchungen seit Anfang April konnte die Türkei um 44 Prozent zulegen, für das Land am Nil konnte sogar ein Zuwachs von 79 Prozent, hauptsächlich in Hurghada, verzeichnet werden. Das ergab eine Auswertung ihrer Daten der letzten Wochen und Monate, die die Restplatzbörse GmbH durchgeführt hat.

Griechenland ebenfalls im Plus

Nach einem starken Jahr 2017 kann sich auch Griechenland wieder über starke Zuwächse von fast 30 Prozent freuen und zählt damit weiterhin zu den Lieblingsreisezielen der Österreicher. Besonders gerne werden über die Restplatzbörse Hotels auf Kreta, Rhodos, Korfu, Kos und Samos gebucht.

Nach dem Rekordjahr 2017 ist für Reiseziele in Spanien ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Dies ist wohl auf das Wiedererstarken der Türkei zurückzuführen. Viele Stammurlauber waren im Vorjahr statt in das östliche Mittelmeer nach Spanien gereist und kehren dieses Jahr wieder an die gewohnten und lieb gewonnenen Plätze zurück.



Ein weiteres gutes Wachstum verzeichnen die Vereinigten Arabischen Emirate mit den beliebten Reisezielen Abu Dhabi, Dubai und Ras Al-Khaimah.

Auch Bulgarien zeigt sich weiterhin stark. Ein ganz besonderer Vorteil dort ist die starke Kaufkraft des Euro. Für 100 EUR erhält man dort laut der Statistik Austria Güter und Dienstleistungen im Wert von 213 EUR. In der Türkei liegt dieser Wert z.B. bei 196 EUR.