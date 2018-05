Ein dauerhaftes Badeverbot oder eine Warnung vor dem Baden gilt für Badegewässer, die

in fünf Jahren in Folge "mangelhaft" waren.

2017 traf dies auf insgesamt 76 Badegewässer zu: 44 in Italien, 24 in Frankreich, vier in Spanien und jeweils eine Badestelle in Bulgarien, Dänemark, Irland und den Niederlanden.