© (c) hd3dsh - stock.adobe.com

Mit einem Budget von 2645 Euro ist der Urlaub den Österreichern heuer um 9 Prozent mehr wert als im Jahr 2017. Mit dieser Summe belegen wir Platz zwei in Europa: knapp hinter der Schweiz (2710 Euro), aber deutlich vor Deutschland (2376 Euro). So eines der Ergebnisse des neuen Urlaubsbarometers, für das das Marktforschungsinstitut IPSOS im Auftrag der "Europ Assistance" rund 16.000 Bürger in 14 Ländern zu ihrer Reiseplanung 2018 befragte.

Der Motor der heimischen Tourismusbranche brummt. Die Zahl der Übernachtungen steigt auf ein Rekordniveau und treibt die österreichische Wirtschaft kräftig an. Vor allem mit den Themen Sicherheit, Service und Kultur kann Österreich punkten. Die Studie zeigt, wie wichtig es ist, dass die Tourismusbranche die neuen Medien zu nutzen weiß, um auch die nächste Generation auf den Geschmack zu bringen, Österreich einen Besuch abzustatten Besim Akinci, Geschäftsführer von Europ Assistance Österreich

Das eigene Land ist dabei für rund 30 Prozent - und damit um zwei Prozentpunkte mehr als im Vorjahr - das beliebteste Urlaubsziel der Österreicher. Doch die südlichen Länder holen auf: Bereits 29 Prozent der Österreicher wollen ihren Urlaub in Italien und weitere 23 Prozent in Kroatien verbringen. An dritter Stelle liegt Deutschland, das mit 11 Prozent Spanien aus den Top-3 verdrängt.

Bitte etwas Meer - und einmal nach New York

Einen Urlaub am Meer bevorzugen 67 Prozent der Österreicher. Im ländlichen Raum oder in den Bergen urlauben 24 Prozent bzw. 19 Prozent und 20 Prozent planen einen Städtetrip. Zumindest einmal im Leben bereisen möchten die Österreicher dabei die Städte New York, Paris, London, Rom und Sydney. Auch Sportveranstaltungen sind ein beliebtes Reiseziel. Österreicher wollen am häufigsten den Grand Prix 2018 in Monaco, die Fußball-Europameisterschaft 2020, die anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Wettbewerbs in 12 verschiedenen Ländern in ganz Europa stattfindet, sowie die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland besuchen.

Wiederholungstäter

Wie der Rest Europas setzen auch Österreicher bei der Wahl des Urlaubsortes auf bereits besuchte Regionen. Mit 44 Prozent geben sie diesen Grund am häufigsten für die Wahl der Urlaubsdestination an. Im Gegensatz dazu sind in Amerika und Brasilien Orte, an denen die Familie oder Freunde besucht werden können, ausschlaggebend für die Wahl. In Indien sind Empfehlungen am wichtigsten, während in China die angebotenen Aktivitäten vorrangig sind.

Zimmer frei

Bei der Wahl einer Unterkunft steht in Europa das Hotel mit 48 Prozent an erster Stelle. Auch in Österreich zählen Hotels zur beliebtesten Unterkunftsart, mit 61 Prozent erhalten sie von den Österreichern den größten Zuspruch innerhalb Europas. Weiters wohnen 26 Prozent der Österreicher im Urlaub in gemieteten Häusern oder Apartments sowie 17 Prozent in einer Frühstückspension.

Haushalten und entspannen

Das Interesse an alternativen Übernachtungsmöglichkeiten ist weltweit leicht gestiegen - besonders hoch ist das Interesse bei Millennials. So sind 46 Prozent der Europäer daran interessiert, das Haus einer anderen Person zu mieten, bei den Millennials aus Europa liegt dieser Wert bei 59 Prozent. In den USA ist dieser Unterschied noch deutlicher, wo im Durchschnitt 38 Prozent privat ein Haus mieten würden gegenüber 59 Prozent der Millennials. Nur in China ist das Interesse am Mieten eines Privathauses mit 53 Prozent höher als jenes der neuen Generation mit 51 Prozent. Weitere alternative Unterkunftsarten sind das Mieten eines Raumes in einem privaten Haus oder das Tauschen der eigenen Wohnung mit der einer anderen Privatperson. Beides stößt weltweit bei der jüngeren Generation auf breiteres Interesse. Weiters geben Millennials häufiger Feedback, indem sie Unterkünfte, Restaurants oder Fluglinien nach dem Urlaub bewerten.

Wert und Bewertung

Insgesamt spielen Online-Bewertungen bei der Wahl einer Unterkunft eine immer größere Rolle. In Europa finden sich diese hinter dem Preis-Leistungs-Verhältnis und dem Standort bereits an dritter Stelle der wichtigsten Entscheidungsfaktoren. In China liegen die Online-Bewertungen hinter dem Preis-Leistungs-Verhältnis und vor den Services bereits an zweiter Stelle.

Wissenswert In Europa beträgt das durchschnittliche Reisebudget auch heuer knappe 2000 Euro. In England erhöhte sich das Urlaubsbudget um 23 Prozent auf 2230 Euro - kein anderes Land weltweit verzeichnet eine so hohe Steigerung. An den bisherigen Höchstwert in England mit 3081 Euro im Jahr 2015 kommt das diesjährige Budget jedoch nicht heran.